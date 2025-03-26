跨部門沙田3屋邨設攤位宣傳反私煙　海關鼓勵舉報懷疑買賣活動

香港海關今日（26日）與多名沙田區區議員、衞生署控煙酒辦公室、警務處及房屋署在沙田3個公共屋邨，分別在碩門邨、瀝源邨及新翠邨，進行聯合反私煙宣傳活動。人員擺設攤位向居民派發反私煙宣傳單張，以提高市民反私煙意識，並鼓勵他們向海關舉報懷疑買賣私煙活動。



如發現有公屋單位涉及私煙罪行，海關會在法庭審結案件後通知房屋署跟進。此外，海關亦會繼續密切監察各出入境管制站及市面上的私煙情況，並會靈活調配資源，以嚴厲打擊私煙活動。



海關擺設攤位向居民派發反私煙宣傳單張。（海關提供）

擺海關設攤位向居民派發反私煙宣傳單張。（海關提供）

海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。

根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章），任何人不得分發任何形式的吸煙產品廣告（包括任何傳單），違例者最高可被罰款港幣5萬元。市民可致電衛生署控煙酒辦公室熱線2961 8823舉報懷疑派發私煙傳單活動。

海關今日（26日）與多名沙田區區議員、衞生署控煙酒辦公室、警務處及房屋署在沙田3個公共屋邨，分別在碩門邨、瀝源邨及新翠邨，進行聯合反私煙宣傳活動。（海關提供）