29歲女沖涼後一氧化碳中毒失知覺　熱水爐無GU標誌　管道嚴重鏽蝕

衞生署今日（2日）公布，接獲醫管理局通報一宗一氧化碳中毒個案，涉及一名29歲女病人於3月31日在家洗澡後失去知覺，其後入院接受治療，現已出院。衞生防護中心亦提醒，市民使用氣體熱水爐時，須確保室內有良好的通風。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。



機電署經檢查後發現，涉事氣體熱水爐為在2003年住宅式氣體用具批准計劃生效前安裝的型號，故未附有「GU」標誌，而且該熱水爐排氣管道出現嚴重鏽蝕，相信是導致意外發生的原因。



法例規定氣體用户在使用住宅式氣體煮食爐具時，必須購買經署方批准並附有「GU」標誌的住宅式氣體煮食爐具，而爐具必須由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工進行安裝和測試方可使用。（機電署網頁圖片）

機電署已撿取涉事熱水爐作調查

衞生署表示，一名29歲女病人於3月31日在家洗澡後失去知覺，其家人隨即報警。她被送往仁濟醫院，再轉送東區醫院接受治療，其後已經出院。

機電署在接報後隨即派員到場調查。經檢查後，現場並未發生煤氣洩漏，涉事氣體熱水爐為在2003年住宅式氣體用具批准計劃生效前安裝的型號，故未附有「GU」標誌。調查發現涉事熱水爐排氣管道出現嚴重鏽蝕，相信是導致意外發生的原因。機電署人員已撿取涉事熱水爐作進一步調查。

疑為內地製造、沒有取得機電工程署認可GU標誌的熱水爐。（資料圖片／fb「淘寶開心share」圖片）

曝露於高濃度一氧化碳 或致死亡

衞生署提醒，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料（例如木材、天然氣和汽油）而產生的副產品。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。

衞生防護中心提醒市民，使用氣體熱水爐時，須確保室內有良好的通風。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。

熱水爐。（資料圖片／蔡正邦攝）

機電署提醒應購買附「GU」標誌氣體熱水爐

機電署提醒市民以下事項：

．住戶應購買及使用已獲得機電署批准並附有「GU」標誌的氣體熱水爐。如氣體熱水爐是於二○○三年住宅式氣體用具批准計劃生效前安裝，住戶應妥善保養該氣體熱水爐，並考慮更換成附有「GU」標誌的氣體熱水爐；

．住戶應每18個月安排註冊氣體工程承辦商為其氣體熱水爐進行安全檢查，如對氣體熱水爐的狀況有懷疑，請隨時向註冊氣體供應公司查詢；

．若發現氣體熱水爐的狀況有異（如外殼出現鏽蝕或損毀）或出現氣體洩漏的跡象，住戶應立即停用該氣體熱水爐，並馬上通知註冊氣體供應公司或有關代理商派員檢查或維修；及

．使用氣體用具時，包括氣體熱水爐及氣體煮食爐，必須保持室內通風，例如應開動抽氣扇及不應關閉所有門窗。

