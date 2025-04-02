29歲女沖涼後一氧化碳中毒失知覺 熱水爐無GU標誌 管道嚴重鏽蝕
衞生署今日（2日）公布，接獲醫管理局通報一宗一氧化碳中毒個案，涉及一名29歲女病人於3月31日在家洗澡後失去知覺，其後入院接受治療，現已出院。衞生防護中心亦提醒，市民使用氣體熱水爐時，須確保室內有良好的通風。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。
機電署經檢查後發現，涉事氣體熱水爐為在2003年住宅式氣體用具批准計劃生效前安裝的型號，故未附有「GU」標誌，而且該熱水爐排氣管道出現嚴重鏽蝕，相信是導致意外發生的原因。
機電署已撿取涉事熱水爐作調查
衞生署表示，一名29歲女病人於3月31日在家洗澡後失去知覺，其家人隨即報警。她被送往仁濟醫院，再轉送東區醫院接受治療，其後已經出院。
機電署在接報後隨即派員到場調查。經檢查後，現場並未發生煤氣洩漏，涉事氣體熱水爐為在2003年住宅式氣體用具批准計劃生效前安裝的型號，故未附有「GU」標誌。調查發現涉事熱水爐排氣管道出現嚴重鏽蝕，相信是導致意外發生的原因。機電署人員已撿取涉事熱水爐作進一步調查。
曝露於高濃度一氧化碳 或致死亡
衞生署提醒，一氧化碳為一種無色、無臭、無味的氣體，它是因不完全燃燒含碳燃料（例如木材、天然氣和汽油）而產生的副產品。曝露於低濃度一氧化碳的人士可能出現頭暈、頭痛、疲倦和噁心等症狀；而曝露於高濃度一氧化碳的人士則可能出現視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡。
衞生防護中心提醒市民，使用氣體熱水爐時，須確保室內有良好的通風。市民如懷疑出現一氧化碳中毒症狀，應立即求醫。
機電署提醒應購買附「GU」標誌氣體熱水爐
機電署提醒市民以下事項：
．住戶應購買及使用已獲得機電署批准並附有「GU」標誌的氣體熱水爐。如氣體熱水爐是於二○○三年住宅式氣體用具批准計劃生效前安裝，住戶應妥善保養該氣體熱水爐，並考慮更換成附有「GU」標誌的氣體熱水爐；
．住戶應每18個月安排註冊氣體工程承辦商為其氣體熱水爐進行安全檢查，如對氣體熱水爐的狀況有懷疑，請隨時向註冊氣體供應公司查詢；
．若發現氣體熱水爐的狀況有異（如外殼出現鏽蝕或損毀）或出現氣體洩漏的跡象，住戶應立即停用該氣體熱水爐，並馬上通知註冊氣體供應公司或有關代理商派員檢查或維修；及
．使用氣體用具時，包括氣體熱水爐及氣體煮食爐，必須保持室內通風，例如應開動抽氣扇及不應關閉所有門窗。