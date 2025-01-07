許金山涉殺妻女案　控方指許急切想得一氧化碳　其真正目的是殺妻

中文大學醫學院前副教授許金山涉用毒氣瑜伽球毒殺妻女案續審，控方今（7日）於高等法院結案陳詞指，許妻黃秀芬在事發前一年提出離婚，希望重掌人生，其家庭醫生及密友均認為黃不會自殺。相反，許在自辯時才披露有研究計劃，資料顯示他曾追問一氧化碳情況，似很急切想得到，認為許聲稱以一氧化碳殺鼠的做法奇怪，直指其真正目的是殺妻。



被告許金山，案發時53歲，在中大醫學院麻醉及深切治療學系副教授。他被控2項謀殺罪，指他於2015年5月22日謀殺妻子黃秀芬（47歲）及次女許儷玲（16歲）。

許金山辯稱他想用一氧化碳殺鼠。（資料圖片）

許金山妻子黃秀芬曾提出離婚，但遭許拒絕。（資料圖片）

許金山次女許儷玲。（資料圖片）

黃曾提出離婚但遭許拒絕

代表控方的副刑事檢控專員萬德豪今起結案，引述黃的家庭醫生證供指，黃因婚姻問題而影響情緒，但黃的抑鬱症後期有改善，於案發前一年更主動提出離婚，顯示黃希望重掌婚姻主導權，但許拒絕離婚。

黃有計劃將來不會與女兒同歸於盡

黃的友人供稱，黃生前參加課程後變得開朗和有自信，並在事發前開始抽雪茄及購置名貴廚具，友人不覺黃會自殺。控方指黃事發前計劃將來，不會與女兒同歸於盡，又著陪審團考慮，若黃想自殺，為何不在僻靜處自殺，而要選擇涉案道路。

就次女許儷玲，控方指青少年難免經歷反叛期，但許在轉校後尋到人生目標，變得積極，請陪審團考慮她會否因學業自殺。

許很急切取得一氧化碳

控方指，一氧化碳是無色無味的致命武器，由許電郵索取一氧化碳報價、向助手跟進訂購進度，以及聯絡大學其他部門借出實驗室做一氧化碳實驗可見，許很急切取得一氧化碳。

作供才首次披露有實驗計劃

控方專家指出許的實驗是舊調重彈，沒有臨床價值，許在庭上亦承認實驗沒有臨床價值。對於許自辯稱他在實驗計劃書沒透露其終極目標，亦沒向任何人提及，直至作供時才首度披露，控方質疑許會否會連愛人李詠怡和合作同事亦一併隱瞞。

對於許辯稱以一氧化碳殲滅家中老鼠，控方直指做法奇怪，許明知當日妻子會駕車外出，其真正目的是殺妻。

案件編號：HCCC389/2023