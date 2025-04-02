$2萬新生嬰兒獎勵金︱推出近年半逾4.1萬人獲發款項　涉8.26億元

為鼓勵市民生育嬰兒，政府向合資格父母，就每名於2023年10月25日起出生的嬰兒給予20000元現金獎勵。$2萬新生嬰兒獎勵金開始申請至今約年半，政府今日（2日）表示截至上月15日，接獲約42,060宗合資格申請，已向41,304名申請人發放獎勵金，總共發放金額約8.26億元。



行政署指為執行計劃，政府聘請了少量人員處理文書工作，另加約80萬元的行政費用，而自獎勵金計劃推出以來，政府收到不同意見，在今年第四季檢討時會考慮各方意見。



推出以來收到不同意見 今年第四季檢討時會考慮各方意見

立法會議員陳家珮在有關財政預算案2025的財委會特別會議問及，就「新生嬰兒獎勵金」計劃的具體成效評估為何，以及所涉及的政府開支為何。自獎勵金計劃推出以來，政府收到不同意見，在今年第四季檢討時會考慮各方意見。

政府指自$2萬新生嬰兒獎勵金計劃推出以來，政府收到不同意見，在今年第四季檢討時會考慮各方意見。（資料圖片/廖雁雄攝）

行政署回覆指，2023年 《施政報告》以組合拳的方式公布一系列的鼓勵生育措施，包括 向合資格的父母就每名於2023年10月25日起出生的嬰兒給予二萬元的現金獎勵，計劃為期三年。

香港生育率出名低，為鼓勵市民生育嬰兒，政府向合資格父母，就每名於2023年10月25日起出生的嬰兒給予20000元現金獎勵。（資料圖片/高仲明攝）

行政署指聘請了少量人員處理文書工作 另加約80萬元行政費用

截至上月15日，共接獲約42,060宗合資格申請，並已向41,304名申請人發放獎勵金，總共發放金額約8.26億元。行政署指為執行計劃，政府聘請了少量人員處理文書工作，另加約80萬元的行政費用。