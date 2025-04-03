清明節．交通一覽｜東鐵綫及部份九巴加強服務　金巴輪候時間較長

【清明節／墳場／掃墓／交通／九巴／城巴／新大嶼山巴士／金巴／港珠澳大橋】明日（4日）清明節，為方便孝子賢孫拜祭先人，本港多間公共運輸機構推出特別安排，包括港鐵東鐵綫加密班次、九巴13條路線加強服務、城巴及新大嶼山巴士分別開設兩條特別路線。下文將整合所有交通資料。



運輸署呼籲，若市民及旅客在清明節期間往來中港澳，須及早規劃行程，預留充裕的交通時間，考慮在非繁忙時段出行，估計港珠澳大橋金巴需要等候較長時間。



清明節期間，港鐵東鐵綫將加密上午及傍晚部份時段的班次。（資料圖片／盧翊銘攝）

清明交通｜東鐵綫加密上午及傍晚班次

港鐵公布，東鐵綫將於周五及周日（4日及6日），分別加密上午及傍晚部份時段的班次，來往上水至金鐘站最頻密時約3.5至4分鐘一班車，來往上水至落馬洲的班次則約8.6至10分鐘一班車。

清明節期間，港鐵將加強東鐵綫列車服務班次。（港鐵文件截圖）

港鐵巴士路線K52A加強服務班次。（港鐵文件截圖）

清明交通｜港鐵巴士K52A延長服務時間

往來屯門站及曾咀靈灰安置所的港鐵巴士K52A，已在上月周末加強服務，清明節周末及下周末（4日、6日12日及13日）將延長服務時間，大部份時段加密至約10至30分鐘一班車。

清明交通｜高鐵京港及滬港列車班次增加

港鐵預計高鐵香港段乘客量增加，已與內地鐵路部門商討，將調派16卡編組列車行駛個別短途班次，4月2日及3日增加京港及滬港的長途臥鋪列車班次。乘客可查閲12306網站、高速鐵路網頁及應用程式發放的最新資訊。

清明節期間，九巴13條路線加強服務。（資料圖片）

清明交通｜九巴13條路線加強服務

九巴為方便市民前往鑽石山墳場、將軍澳華人永遠墳場、圓玄學院、荃灣華人永遠墳場、曾咀靈灰安置所、和合石墳場等地掃墓，三月底及清明節期間共有13條路線，將有特別安排及加強服務。詳情如下︰

清明節期間，九巴13條路線加強服務。（九巴圖片）

清明節期間，九巴13條路線加強服務。（九巴圖片）

清明交通｜九巴3條路線配合封路安排取消部份車站

九巴為配合運輸署及警方的封路安排，路線106、118、606往小西灣方向取消興華邨興翠樓至青年廣場沿途各站，往九龍方向則取消環翠邨澤翠樓至興華邨豐興樓沿途各站。九巴在柴灣道近青年廣場設臨時車站。

清明節期間，城門特別增設南區路線。（資料圖片）

清明交通｜城巴開設兩條南區特別路線

城巴為方便乘客前往南區各個墳場，包括香港仔華人永遠墳場、薄扶林道墳場，多條路線有臨時服務安排，例如特別開設兩條路線347及971R，車費分別為11.5元及20.4元，同樣在周五及周日（4日及6日）的日間時間提供服務。

清明節期間，城門特別增設南區路線。（城巴圖片）

清明節期間，城門特別增設南區路線。（城巴圖片）

清明交通｜城巴中環及金鐘等巴士總站實施臨時安排

城巴部份路線將在周五及周日（4日及6日），在域多利道巴士站、中環（交易廣場）及金鐘（西）巴士總站實施臨時安排。乘客可在城巴網頁及手機應用程式了解最新安排。

清明節期間，新大嶼山巴士開設兩條特別路線。（資料圖片／蔡正邦攝）

清明交通｜新大嶼山巴士開設兩條特別路線

新大嶼山巴士為方便市民前往梅窩禮智園墳場及東涌道18區墳場，周五（4日）將開設7S及34S兩條特別線，分別由梅窩碼頭及東涌達東路開出，車費為6.4元及5.1元。

新大嶼山巴士開設7S及34S兩條特別線。（新大嶼山巴士網頁截圖）

清明交通｜運輸署三點提醒市民︰港珠澳大橋金巴等候時間或較長

運輸署呼籲市民、內地旅客及跨境車輛，若往來中港澳須及早規劃行程，預留充裕的交通時間，考慮在非繁忙時段出行，並切記留意以下三點︰

1. 本地及跨境公共運輸營辦商將加強服務應對需求，但估計港珠澳大橋金巴的等候時間或會較長，因此可考慮非繁忙時段出行，若提早預訂跨境直通巴士車票則最穩當



2. 落馬洲管制站及深圳灣口岸可能有特別交通安排，駕駛人士需要留意沿途的可變信息顯示屏及交通標誌。



3. 港珠澳大橋交通消息可留意「香港出行易」手機應用程式，或在微信關注「港珠澳大橋統一信息發布平台」、「港珠澳大橋珠海口岸」及「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務。

