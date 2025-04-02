清明節｜港鐵將加強東鐵綫及高鐵香港段服務　方便市民掃墓

為了方便市民於清明節期間外出掃墓，港鐵今日（2日）宣佈，將於周五起一連3日（4日至6日），加密東鐵綫部份時段的列車班次，同時會加強港鐵巴士K52A服務，方便掃墓人士往來屯馬綫屯門站和曾咀靈灰安置所。另外，由於預期不少市民會趁長周末回鄉掃墓，高鐵（香港段）亦會相應加強服務。



清明節期間，港鐵將加強東鐵綫列車服務班次。

東鐵綫將會於周五及周日（4及6日）分別加密上午及傍晚部份時段的班次，來往上水至金鐘站最頻密時約3.5至4分鐘一班車，來往上水至落馬洲的班次則約8.6至10分鐘一班車。

港鐵巴士路K52A加強服務班次。

至於來往屯門站及曾咀靈灰安置所的港鐵巴士K52A綫，於3月起的周末已加強服務，並會於這個清明節周末（4至6日）及下周末（12及13日）期間延長服務時間，大部份時段將加密至約10至30分鐘一班車。

高鐵（香港段）方面，因應預期乘客量增加，港鐵公司經與內地鐵路部門商討後，將會調派16卡編組列車行駛個別短途班次，今明兩日（2日至3日）亦增加京港及滬港的長途臥鋪列車班次，詳情可查閲12306網站、高速鐵路網頁及應用程式發放的最新資訊。

港鐵公司預計清明節長周末客流較多，相關服務會較為繁忙，請乘客為行程預留充裕時間。公司亦表示會密切監察各港鐵服務的運作情況，致力維持服務暢順。