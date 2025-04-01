清明假期料458萬人次出入境　4.4約56.1萬人出境　4.6是入境高峰

入境處今日（1日）表示，預計今年清明節假期期間、即4月3日至6日，有約有458萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，並預計約有391萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。陸路出境較為繁忙的日子為周五4月4日，出境人次約56.1萬，而入境高峰期為周日4月6日，入境人次約60.8萬。



今年清明節假期期間（4月3日至6日），入境處預計約有458萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，並預計約有391萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。（資料圖片／蘇煒然攝）

料羅湖、落馬洲及深圳灣口岸非常繁忙

入境處估計假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及深圳灣管制站將會非常繁忙，預計每日平均分別約有23.1萬、21.1萬及14.9萬人次出入境。入境處表示，已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流。

另一方面，入境處亦會連同警務處、海關和港鐵在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及採取適當措施，並與深圳邊檢總站等內地部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施，確保過關人流暢順。

今年清明節假期期間（4月3日至6日），入境處預計約有458萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，並預計約有391萬人次會經各陸路邊境管制站進出香港。（資料圖片／蘇煒然攝）

入境處籲避免在繁忙時段過關

為避免旅客在口岸過關的輪候時間過長，入境處呼籲所有經陸路往返內地的旅客應預早計劃行程，盡量避免選擇在繁忙時段過關，並留意有關各邊境管制站交通情況的電台或電視廣播。

現時入境處已在各管制站裝設約700條e-道。入境處已於3月31日起調整智能身份證持有人使用e-道服務的適用年齡，7歲至10歲及身高達1.1米或以上的香港永久性居民，只要持有智能身份證和有效的香港特別行政區護照，無須預先登記便可在各管制站使用e-道服務，以容貌識別技術自助辦理出入境檢查手續。

另外，「非觸式e-道」服務現已經擴展至所有管制站，已登記的合資格香港居民可透過「非觸式e-道」手機應用程式產生加密二維碼進入e-道，再配合容貌識別技術核實身分自助辦理出入境檢查手續。