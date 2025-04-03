三間自資院校超收內地生　珠海學院最嚴重　佔比超過六成

本地6間自資院校25/26學年起獲放寬取錄內地生、澳門及台灣學生限額，由介乎10至20%，一律增至40%。根據立法會特別財委會文件，24/25學年，6間院校中有一半均超收內地生，當中以珠海學院情況最嚴重，內地生等佔比達62.6%，其次是職訓局及樹仁大學，佔比分別是23.5%及23.3%。



職訓局內地、澳門及台灣學生佔比為23.5%。(資料圖片)

珠海學院內地生佔比62.6% 超出限額一成

本港有6間自資院校獲國家教育部批准，招收內地、澳門及台灣學生，不過入讀副學位及學士學位的人數設有上限，只能佔上一學年有關課程的總學生人數的10至20%。

根據教育局向立法特別財委會提交的文件，24/25學年，6間自資院校中，有3間均超收內地、澳門及台灣學生，當中以珠海學院情況最嚴重，內地生限額只有10%，但內地生佔比卻達到62.6%，即使下學年將獲放寬「內地生限額」至40%，若維持有關佔比，仍然大幅超出規定。

珠海學院本學年學士學位取錄275人，當中本地生有112人，內地、澳門及台灣學生有161人，其他非本地生則有2人。至於副學位則取錄5名本地生。

樹仁大學內地生限額為20%，本學年有超收內地生情況。(資料圖片)

另外，樹仁大學及職業訓練局本學年同樣超收內地生。職訓局內地生限額為10%，轄下專上院校內地生佔比則23.5%；樹仁大學內地生限額為20%，取錄的內地生佔比則為23.3%。

教育局在文件指，留意到部份自資院校的內地、澳門及台灣學生收生人數超出有關限額，當局已與相關院校聯絡，了解其招有關學生情況，及要求院校提出解釋及嚴格遵守有關招收的規定。

《香港01》正向三間院校查詢超收內地生的原因，以及向教育局查詢有否批准有關情況。