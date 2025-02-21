珠海學院學生人數增至近2000人　6個課程完成評審和複審工作

香港珠海學院正鋪路升格私立大學，校方在今日（21日）傳媒春茗上表示，在校生總人數連續3年攀升，接近2,000人。在學術研究方面，在完成五年戰略規劃，並據此完善學術及實施計劃後，於教學品質及素質保證要求等方面獲得有關主管機關認可，完成了6個課程評審和複審工作。



珠海學院校董會主席林廣兆(右四)及校董暨署理校長張珍(左四)率領學院校董及管理層出席傳媒春茗。(珠海學院提供圖片)

珠海學院校董暨署理校長張珍表示，學院碩士課程數目、碩士課程學額、內地學生來港留學數字等3項數據均名列香港私立高校前茅；策略行銷傳訊文學碩士、文化創意與中文研究文學碩士、城市發展及實踐文學碩士3個碩士課程2024年獲得評審通過。

2024年，珠海學院獲得研究資助局研究資助和政府研究配對補助金計劃金額近600萬元，也獲得超過700萬元的捐贈以支持各項研究計劃。張珍指作為自資院校，能取得這樣的成績實屬不易。

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張珍表示，珠海學院積極回應香港政府「推進國際專上教育樞紐建設」倡議，助力培育未來人才，除着力推動本港專上院校提升與各地院校的合作交流外，並透過推廣學院自身優勢、提供獎學金等措施吸引更多境外，尤其是東盟及其他「一帶一路」國家的學生來港升學， 打造「留學香港」品牌，為推進香港成為國際專上教育樞紐作出貢獻；今年將持續響應香港「國際教育樞紐」嶄新定位目標，以保量重質、合規管理、科研合作為導向，推動教育教學及科研計劃高品質發展。

在國際合作交流方面，該學院與來自全球8個國家的9所頂尖國際院校簽署了合作備忘錄及學生交換協議，成功啟動4個學生交換項目，協調安排多位學生交流學習，為進一步的研究合作、學生與文化交流等奠定基礎

珠海學院校董暨署理校長張珍表示，在校生總人數連續3年攀升，接近2000人。（珠海學院提供圖片)

張珍續說，在校董會主席林廣兆、美亞控股、蕭聖立的大力支持下，亦將舉辦以「海峽兩岸 交流共融」為主題的文化教育互訪交流活動。她指珠海學院作為一所與台灣有深遠歷史淵源，同時又是香港唯一一所中資高等院校，學院將會同兩岸和平發展委員會，以「傳承中華文化，促進兩岸和平」為導向，圍繞兩岸青年在科研、文化、藝術、體育等方面舉辦交流活動。