23條立法｜珠海學院：全力擁護23條　不影響學術交流及吸納人才

港府正就《基本法》23條立法進行諮詢，香港珠海學院常務副校長張珍表示，學校全力擁護23條，認為可「保護應該被保護的人」，又指作為居民還是公民，都應遵守香港的法律和法規，完全不影響學術交流，也不會影響吸納海外人才，「不管有沒有立法，都是一個雙向選擇。」張珍又稱對北都教育城十分感興趣，又指現時屯門校址已不夠用，會詳細考慮在北部都會區的發展方向。



珠海學院今日（23日）舉行新春茶聚暨蘇秀蓮展覽廳命名典禮。（何瑞芬攝）

副校長張珍：23條立法保護應被保護的人

珠海學院今日（23日）舉行新春茶聚暨蘇秀蓮展覽廳命名典禮，被問及對23條立法看法，常務副校長張珍表示，早前參與了教育界的諮詢環節，強調學校全力擁護23條，認為法例清晰表示可以「保護應該被保護的人」。她表示，作為居民還是公民，都應遵守該地方的法律和法規。

張珍認為，23條立法完全不會影響學術交流，更不會影響吸納海外人才，「不管有沒有立法都是雙向選擇，可能你覺得提供了很好Offer，有沒有這條他也不一定來，一定有人喜歡來我們這樣的學校，也有人不喜歡。」

對北都發展感興趣

多間大專院校紛紛表示有意遷校至北都教育城，張珍表示珠海學院位處北部都會區的「邊邊」，對北都發展深感興趣，也有向教育局提交建議方案，因現時屯門校址空間已有些不足，長遠更會考慮本科及碩士課程做得更好更大，有資源時會考慮開辦新課程，故也希望有機會在北都擴展校舍，發揮院校在大灣區的優惠，未來也希望與大灣區及福建院校推合作計劃。

珠海學院早前指冀在2026年升格為私立大學。（何瑞芬攝）

珠海學院早前指冀在2026年升格為私立大學，其中一項必要條件是連續兩學期修學位課程達1,500人。張珍表示，學院本學年在讀學生有1,800人，以碩士為主，現時有內地本科生收生額已達上限10%，會與教育局商討增加比例，亦料明年本科可收200至300名學生。她稱升格大學是學校使命，有信心2026年可達目標，期間會踏實去做，展示學術水平，「現在外在條件已經達成，須要修練內功。」

另外，珠海學院早前指有意開辦犯罪學及刑事司法（榮譽）文學士，學院稱新課程9月開辦，設50個學額，料主要吸引一些海關、警察等在職紀律部隊人員修讀。