見習督察涉警署內非禮女同事　事主覺被有力度掃臀　並感覺到體溫

時任見習男督察涉於2023年至2024年間，在元朗警署及黃竹坑香港警察學院，分別非禮和襲擊三名女警。他否認非禮和普通襲擊三罪，案件今（3日）在粉嶺裁判法院開審。其中一名女事主作供，指案發時站在警署的走廊檢查獲提供的政府手機，突感到臀部被人用手背掃了一下，並形容被觸碰時感到壓力和力度。她隨即大嗌，回頭一望，見到一名身穿白恤衫的長官經過。她指，因第一次遇到同類事件，來不及反應，沒有即時追問該名長官，但獲告知該名長官為某巡邏小隊的見習督察。



辯方盤問時指X或被戰術手套碰到臀部，X堅稱不會，並稱她被觸碰時，有感覺到體溫。



其中一罪在警察學院操場發生

被告楊孟羲，38歲，報稱公務員。他被控兩項非禮罪，指他於2024年9月9日，在元朗警署地庫支援組辦公室B8室外走廊非禮X。他另被控於2023年11月某日，在黃竹坑香港警察學院大操場非禮Y。他另被控一項普通襲擊罪，指他於2024年5月2日，在元朗警署地庫巡邏小隊第一隊辦公室B21室內襲擊Z。據悉，三名事主均為女警。

被告楊孟羲案發時是一名見習督察，他否認在警及警察學校非禮3名女同事。(朱棨新攝)

被告楊孟羲否認非禮及襲擊，在粉嶺法院受審。（資料圖片）

事主X稱案發時在元朗警署工作

在屏風後作供的X稱，於涉案時在元朗警署工作。於2024年9月9日下午4時許，和另一名男同僚到該警署地庫的支援組辦公室。

被掃臀時感到有一點力度

X在支援組辦公室走廊，從支援組的男同僚手上拿取政府手機，她站在走廊查看手機。期間，她感到其臀部被掃一下。她形容，感到被手背由右至左掃了約一秒，觸碰有一點力度，令她感到不舒服。她當時大嗌「呀」一聲，隨即向左回頭一望，見到一名身穿白恤衫的長官經過。X問兩名男同僚是否看到事發經過，兩人均表示未有目睹。

認為不會是裝備碰到

被問及是否可能是軍裝警員腰間的裝備觸碰X的臀部，X指被掃時感到壓力和力度，若是裝備觸碰其臀部，不會有此觸碰的感覺。她又指，不認識該名長官。

當刻不懂反應

辯方盤問X時，問及她為何立即不追問該名長官，X解釋，第一次遇到此類事件，來不及反應，該名長官沒有任何動作回應後離開。她獲告知，該名長官為某巡邏小隊的見習督察。控辯雙方同意案情指，被告於翌日因非禮罪被捕。

X稱被觸碰時感到體溫

X於盤問時不同意辯方所指，或是警員掛在腰間的戰術手套觸碰其臀部。她解釋，以往亦曾在腰間掛上戰術手套，她在手套觸及其臀部時沒有案發時的感覺，她又指被掃時感到體溫。辯方指，X的感覺與實際情況有差異，認為她誤解當時發生的事情，被告沒有用手掃X，她表示不同意。

證人指當時走廊有4人

助理物料供應員鍾慶祥稱，X於涉案時在走廊檢查時政府手機，期間嗌了一聲「哇」，又問鍾是否看到。鍾回應看不到，同時他看到被告走入軍裝第一隊的辦公室。X及後用手掃自己的臀部，又示範她被掃臀，鍾再回應沒有看到。鍾庭上確認，涉案時除了鍾、被告、X和與X一同到支援組辦公室的男警外，當時走廊沒有其他人。

此外，控方庭上透露，被告的身份不受爭議，他為該名在走廊出現的長官。

案件編號 :FLCC2440/2024