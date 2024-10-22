兩警涉性侵15歲少女　達協商擬認妨礙司法公正罪　非禮等罪將存檔

兩名男警涉與15歲少女性交並拍攝其裸照，被控非法性交及製作兒童色情物品等罪，兩人早前擬不認罪，候審期間涉提出付少女10萬港元換取她不出庭作證，因而被加控意圖妨礙司法公正罪。案件今（22日）於區域法院再訊，辯方表示與控方達成認罪協商，兩警擬承認意圖妨礙司法公正罪，涉猥褻的控罪則獲存檔法庭。案件押後至11月14日答辯，兩被告續還押。

被告姚燕武。(資料圖片)

被告吳星熠。(資料圖片)

兩被告同被控妨礙司法公正

兩名被告：姚燕武（27歲）及吳星熠（26歲），均報稱公務員，兩人同被控意圖妨礙司法公正罪。控罪指，兩人於2023年12月23日，在香港意圖妨礙司法公正而作出一項或多於一項有妨礙司法公正傾向的作為，即姚燕武代表吳星熠提出給X港幣10萬港元，以換取X不在針對吳的刑事法律程序中出庭作證。

亦各被控風化罪行

姚另被控煽惑16歲以下兒童與他或向他作出嚴重猥褻行為罪，指姚於2021年9月30日在香港煽惑15歲女童X，向姚作出嚴重猥褻行為。

吳則被控與年齡在16歲以下的女童非法性交罪，指吳於2021年12月25日，在香港與15歲女童X非法性交。

案件編號：DCCC917/2022、DCCC918/2022、DCCC627/2024（已合併）