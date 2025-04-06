與Speed在蘭桂坊合照　孫宇晨大有來頭　曾以4822萬港元買一條蕉

在YouTube擁有超過3,800萬訂閱者的美國網紅IShowSpeed昨晚（5日）回到香港，到訪蘭桂坊，繼續引起關注。期間他與華裔加密貨幣投資者孫宇晨合照，亦意外惹起關注。



孫宇晨大有來頭，不但是中國加密貨幣先驅，更曾以620萬美元（折算4,822萬港元)買下一條香蕉藝術品，其後在記會吃掉，大讚「比別的香蕉好吃多了，確實不錯！」。適逢港府銳意「搶人才」和「搶企業」，他在2023年1月宣布移居香港，並在港設立辦事處，他深信香港將會是全球最重要的加密貨幣中心之一。



Speed與孫宇晨（右）合照，意外惹起關注。（X@justinsuntron）

孫宇晨創辦波場幣 入選福布斯中國30歲以下精英榜

孫宇晨1990年出生於中國青海省。雖然他本科畢業於北京大學歷史系，碩士畢業於賓夕法尼亞大學東亞研究專業，但他卻成爲了一名加密貨幣投資者。2014年，他在一款加密貨幣「瑞波幣」的開源協議的基礎上創辦銳波公司，並擔任行政總裁，成爲了區塊鏈技術在中國的推廣者之一，獲達沃斯論壇評爲全球傑出青年。

2017年，他創辦了波場幣，是首批誕生於中國的加密貨幣，更入選福布斯中國30歲以下精英榜。

3552萬港元投得巴菲特 一度因患上突發腎結石取消

孫宇晨2019年6月宣布以破紀錄的456.8萬美元（折算3,552萬港元）成功投得巴菲特20周年慈善午宴。可是，同年7月，他卻宣佈因患上突發腎結石而需取消與巴菲特的午宴。他事後發表道歉信，承認自己過度行銷、熱衷炒作巴菲特午餐。

最終於2020年1月，孫宇晨和一批加密貨幣項目的同伴在美國奧馬哈一個私人鄉村俱樂部與巴菲特共進晚餐。晚餐持續逾3小時，他們交流了比特幣、特斯拉等話題。晚餐費用由巴菲特支付，大約花費500美元（折算3,900港元）。孫宇晨在席間贈送給巴菲特一個帶有加密貨幣的手機，並稱巴菲特已經擁有加密貨幣。

孫宇晨2019年6月在Twitter「正式宣告」成功中標巴菲特午宴。（Twitter）

成爲「新香港人」 並以620萬美元買下一條香蕉

孫宇晨曾向身邊友人透露，2009年在香港中大交換一個學期，對其人生觀和世界觀影響很大。恰逢港府銳意「搶人才」和「搶企業」，他2023年1月宣布移居香港，並在港設立辦事處，今後每年至少有一半時間留港，他深信香港將會是全球最重要的加密貨幣中心之一。

指天價香蕉形同NFT非同質化代幣 記者會當場吃掉

孫宇晨去年以620萬美元（折算4,822萬港元）投得一條由灰色膠紙貼在牆上的香蕉，該「香蕉」其實是意大利著名藝術家Maurizio Cattelan的作品《Comedian》。他其後指，該香蕉形同NFT（非同質化代幣）一樣，屬於無形的IP（知識產權）產品而非實體，其後在記者會當場吃掉香蕉，大讚「比別的香蕉好吃多了，確實不錯！」