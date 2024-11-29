幣圈商人孫宇晨移居香港　即場吃掉4800萬投得天價香蕉　品評味道

內地加密貨幣投資者、Tron創辦人孫宇晨（Justin Sun）上周四（20日）在國際拍賣行蘇富比以620萬美元（約4,800萬港元）投得一根由灰色膠紙貼在牆上的香蕉引起哄動，該「香蕉」其實是意大利著名藝術家Maurizio Cattelan的作品《Comedian》。



孫宇晨今日（29日）在尖沙咀半島酒店舉行發布會，分享競拍時的心路歷程，認為象徵藝術已進入後現代主義時代，該香蕉形同NFT（非同質化代幣）一樣，屬於無形的IP產品而非實體。他更當場吃掉香蕉，大讚「比別的香蕉好吃多了，確實不錯！」



吃掉（香蕉）本身能成為香蕉歷史一部分。 Tron創辦人孫宇晨（Justin Sun）

內地商人孫宇晨上周以620萬美元（約4,800萬港元）投得一條香蕉，他今日在香港發布會上當場吃掉，稱「比別的香蕉好吃多了，確實不錯！」（廖雁雄攝）

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孫宇晨今日在半島酒店舉行發布會，並當場吃掉以620萬美元投得的「香蕉」，他一口吃掉一半，後稱：「比別的香蕉好吃多了，確實不錯」。現場有觀眾高呼「給我嚐嚐」，孫稱可給其一半。

他表示，自成功拍下香蕉後即受到國際關注，本身話題流量極高，又指曾問聊天AI機械人「ChatGPT」，該香蕉有何價值，指「ChatGPT」對香蕉大加讚賞，形容是「20世紀人類創造藝術中流量第一名」，更洋洋灑灑以2,000字讚賞其超過不少21世紀知名藝術作品，「得到AI認可尤其不容易，AI可能比人類懂概念藝術價值。」

孫表示，之前只聽說Art Basel等藝術展上有展出一條香蕉，直至蘇富比一個多月前競拍這根「香蕉」，才得以了解，未料到成功投得後引起哄動。他認為該條香蕉是概念藝術一種，象徵由以往有實體的藝術，變成無形的IP（知識產權）產品，進入現代主義時代，「類似NFT、區塊鏈，是一個IP而不是實體，中間也換過好多次香蕉。」

意大利著名藝術家Maurizio Cattelan自美國邁阿密當地雜貨店購入香蕉，隨後用防水膠紙貼在牆上，引發了外界對一根香蕉是否也能成為藝術品的爭議。（廖雁雄攝）

孫宇晨又分享競拍時的心路歷程，稱當時抱湊熱鬧心態參與競拍，本身估值200萬至500萬美金，超過500萬美金就不會買。拍賣當日因時差問題，他稱需要早上6時起床，最終與預測範圍差不多的520萬美金拍得，加上佣金便是620萬元美金，「第一個10秒，覺大家有些難以置信，一個湊熱鬧的買到，我比較開心能拍到。」

他說，第二個10秒便收到5間媒體訪問，包括《紐約時報》、CNN等知名媒體，才意識到香蕉會變成大事情，形容話題流量高，當晚雖然有比香蕉更貴的藝術品成功拍出，但卻無香蕉的話題度。

直至第三個10秒，他稱當下決定召開發布會吃掉，形容「吃掉本身能成為香蕉歷史一部分」，指從拍得到現在約一個多星期時間中，香蕉成了世界話題，「待在村子裏的，都問我香蕉故事是什麼，變成現象性產品。」

內地商人孫宇晨上周以620萬美元（約4,800萬港元）投得一條香蕉，他今日在香港發布會上當場吃掉，指「比別的香蕉好吃多了，確實不錯！」（廖雁雄攝）

內地商人孫宇晨上周以620萬美元（約4811萬港元）投得一條香蕉，他今日在香港發布會上當場吃掉，指「比別的香蕉好吃多了，確實不錯！」（廖雁雄攝）

至於為何在香港舉辦發布會，孫宇晨解釋，香港是「Web 3.0」重鎮，無論對「Web 3.0」還是藝術品都極為包容，甚至是亞洲最旺的藝術品交易中心，因港府對藝術品有友好的關稅政策，強調香蕉這個藝術概念本身與NFT、區塊鏈等概念相似，故在香港舉行發布會別具意義，又指願意在港發展「Web 3.0」。

問及不少人認為一條香蕉賣近5,000萬港元實在太貴、浪費錢，孫宇晨表示，其故鄉朋友都有相同想法，甚至《紐約時報》早前採訪一個孟加拉國水果店主，都對事件感驚訝。他認為，食用香蕉與藝術香蕉不一樣，人類後現代藝術重視表達與共識，又反指畢加索畫作成本也不高，同樣有人用數千萬元購買。

這個作品抽象到極致化，沾貼在牆上但與畢加索（作品）有同樣效果……有點難以理解，我也花很多時間理解，但沒法理解也是受關注的原因。 孫宇晨

發布會人員向現場觀眾派發「同款」香蕉紀念品。（廖雁雄攝）

《Comedian》是意大利著名藝術家Maurizio Cattelan於2009年所創作，他在美國邁阿密當地雜貨店購入香蕉，隨後用防水膠紙貼在牆上，引發了外界對一根香蕉是否也能成為藝術品的爭議，意在諷刺市場投機行為。

國際拍賣行蘇富比11月20日拍出該作品，蘇富比之前估計，《Comedian》可能會以100萬至150萬美元（780萬至1,162萬港元）的價格成交，參與者通過現場、電話和線上方式競價，未料這件作品由起拍的80萬美元，經過約五分鐘的激烈競拍後，最終孫宇晨擊敗另外6名競投者，以520萬美元成交。加上手續費與佣金等，總金額為620萬美元。孫當時稱成功投得這件藝術品具有意義，會親自品嚐這一「天價香蕉」作為獨特藝術體驗的一部分，並以此作為致敬。

翻查資料，孫在5年前以近457萬美元（約3,560萬港元）天價標下與美國股神巴菲特的年度慈善午餐、「巴菲特午餐」，但後來稱因身體原因爽約引起輿論爭議。他事後在社媒公開道歉信，承認自己過度行銷、熱衷炒作巴菲特午餐。