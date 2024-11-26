從巴菲特午餐到天價香蕉！孫宇晨如何成為幣圈談資？

一根天價香蕉，讓90後加密貨幣圈爭議人物孫宇晨再度走入公眾視野。這根香蕉被喜歡惡搞的意大利藝術家卡泰蘭（Maurizio Cattelan）用灰色防水膠帶貼在牆上後，就變成了一件名為《喜劇演員》的藝術作品。



11月20日，人在香港的孫宇晨遠程參與紐約蘇富比拍賣行的五分鐘快速競標，以620萬美元的出價擊敗其他六名競爭對手，標下這件作品。

據《紐約時報》中文網報道，《喜劇演員》是卡泰蘭為2019年邁亞密海灘巴塞爾藝術博覽會製作的概念藝術品，意在諷刺市場投機行為，最初售價介於12萬至15萬美元，共有三個版本。

概念藝術品本質上是一種理念，藝術家通常售出的是一份鑒定證書和說明清單，讓收藏者瞭解如何維護或重新創作他們所購買的作品。

孫宇晨11月20日通過電話斥620萬美元（約4825萬港元）拍得意大利藝術家Maurizio Cattelan作品《Comedian》後，在社交平台上傳與這作品合影的照片。（X@sunyuchentron）

就像其他《喜劇演員》的收藏者一樣，成功標下作品的孫宇晨將獲得一卷新膠帶及一份長達14頁的說明清單，它將解釋香蕉的裝置和展示方法，其中就建議每七到10天更換一次香蕉，並將香蕉固定在離地面約1.75米的地方。

即便拍賣行並不會要求公開投標人身份，許多買家通常會透過代理投標匿名參與拍賣，孫宇晨卻選擇高調參與此次《喜劇演員》競標，並表示要用加密貨幣來支付。

雖然孫宇晨花了數百萬美元，可能只拿到一根很快就要腐爛的香蕉，但他的舉動無疑成功吸引了外界眼球。孫宇晨在聲明中解釋，這不只是一件藝術品，它代表了一種文化現象，連接了藝術、迷因（memes）和加密貨幣社區的世界。

對於孫宇晨的行為，大多數內地網民表示不能理解，有人批評「過於違背常理的東西，任何解釋均顯得蒼白」，也有人直接質疑他炒作，擺明是在洗錢。

實際上，這並不是孫宇晨首次一擲千金參與拍賣活動。

2019年12月7日，美國佛羅里達州，圖為一名觀眾與藝術品《Comedian》合影。（Reuters）

五年前，他就以近457萬美元天價標下美國股神巴菲特年度慈善午餐，但後來卻爽約而引起輿論爭議。他事後在社媒公開道歉信，承認自己過度行銷、熱衷炒作巴菲特午餐，並承諾將淡出互聯網。

最令人好奇的是，孫宇晨的家底有多厚，讓他不惜以天價來標下一根香蕉？

回看孫宇晨的發家史，現年34歲的他在青海西寧出生，一開始頂著諸多光環在中國商界嶄露頭角，集高學歷、留學生、創業者於一身。他不僅是北京大學學士、美國賓夕法尼亞大學碩士，也是中國早期從事區塊鏈研發——銳波科技的創始人。

2017年，孫宇晨創辦了「波場幣」而在幣圈聲名大噪，但同時也招來「割韭菜」「蹭流量」等負面評價，被嘲諷為「孫割」。隨著中國當年下令禁止所有形式的虛擬貨幣融資，孫宇晨開始轉戰海外，過去幾年踏足美國、新加坡、阿聯酋等地，並在一個名不見經傳的加勒比島國格林納達落腳。波場幣不僅成為格林納達的法定貨幣，孫宇晨也一度擔任格林納達駐世界貿易組織大使。

孫宇晨曾被格林納達政府委任為常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，並授權在任期內代表該國出席世貿組織會議，代表該國向WTO推動區塊鏈產業和數字經濟的發展。（騰訊）

2022年10月，孫宇晨入主加密貨幣交易所火幣（HTX），擔任全球顧問委員會成員，隔年宣布把公司亞洲總部從新加坡遷移至香港。

今年2月，孫宇晨在社媒X上傳自己的HTX帳戶截圖，顯示他持有約2萬8613枚比特幣。隨著比特幣價格水漲船高，孫宇晨的身家在過去九個月已從16億美元大漲至28億美元。

然而，高調炫富的孫宇晨，並不是幣圈最富有的人。

幣圈造富神話

談到幣圈第一富豪，莫過於9月底剛在美國出獄的全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬。去年11月，趙長鵬承認違反美國反洗錢法，以43億美元與美國司法部達成和解，辭去幣安首席執行官職務，並支付5000萬美元個人罰款。2024年，趙長鵬因洗錢罪被判處四個月有期徒刑。

2022年6月16日，幣安（Binance）創辦人兼時任行政總裁趙長鵬，在法國巴黎出席會議。（路透社）

據美國《福布斯》估計，趙長鵬身家達623億美元，在全球富豪榜排行第24位，高於中國首富、農夫山泉創辦人鐘睒睒，後者排在第28位，身家達519億美元。

在美國當選總統特朗普加持下，加密貨幣今年迎來高光時刻，龍頭老大比特幣多次再創新高，目前正逼近10萬美元。特朗普曾在競選時揚言，如果他重返白宮，將把比特幣列為美國戰略儲備資產，同時減少對加密貨幣行業的監管。

根據加密貨幣數據網站CoinGecko，截至11月25日，比特幣價格今年來上漲近122%至9萬8000美元，以近2萬億美元市值在1萬5000多種加密貨幣中稱霸，整體市值佔比超過一半。與此同時，孫宇晨創立的波場幣價格也水漲船高，今年來上揚95%至0.21美元，市值達181億美元，在市場排行第13。

加密貨幣不同於美元或人民幣等法定貨幣，它在投資界的地位一直備受爭議。儘管如此，幣圈造富神話卻還是吸引許多投資者前仆後繼地冒險進場，不少人甚至幻想靠炒幣一夜暴富。

圖為2024年11月20日，加密貨幣交易平台FTX的前聯合創辦人GaryWang於美國紐約市曼哈頓的聯邦地方法院出庭，就其欺詐案接受判刑。（Reuters）

出於對資金外流和洗錢等風險的擔憂，中國政府三年前對境內加密貨幣交易下達全面禁令，不過中國投資者還是找到投資門路，在灰色地帶進行場外交易或點對點交易。

《彭博社》9月報道，中國場外加密貨幣經紀商正吸引前所未有的資金湧入。根據美國區塊鏈分析平台Chainalysis估計，截至6月底的三季，每季資金流入量均超過200億美元，創下2021年有數據以來的最長持續紀錄。這九個月裡資金流入總額達到754億美元。

可以想像，除非中國政府進一步針對，中國投資者對加密貨幣的興趣只會有增無減。

對於那些已偷偷建倉的投資者，孫宇晨花了多少錢買了一根香蕉，是炒作也好，洗錢也罷，充其量只是幣圈談資。他們更在意這輪瘋狂牛市是否會持續下去。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

