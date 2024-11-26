從巴菲特午餐到天價香蕉！孫宇晨如何成為幣圈談資？

撰文：聯合早報
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一根天價香蕉，讓90後加密貨幣圈爭議人物孫宇晨再度走入公眾視野。這根香蕉被喜歡惡搞的意大利藝術家卡泰蘭（Maurizio Cattelan）用灰色防水膠帶貼在牆上後，就變成了一件名為《喜劇演員》的藝術作品。

11月20日，人在香港的孫宇晨遠程參與紐約蘇富比拍賣行的五分鐘快速競標，以620萬美元的出價擊敗其他六名競爭對手，標下這件作品。

據《紐約時報》中文網報道，《喜劇演員》是卡泰蘭為2019年邁亞密海灘巴塞爾藝術博覽會製作的概念藝術品，意在諷刺市場投機行為，最初售價介於12萬至15萬美元，共有三個版本。

概念藝術品本質上是一種理念，藝術家通常售出的是一份鑒定證書和說明清單，讓收藏者瞭解如何維護或重新創作他們所購買的作品。

孫宇晨11月20日通過電話斥620萬美元（約4825萬港元）拍得意大利藝術家Maurizio Cattelan作品《Comedian》後，在社交平台上傳與這作品合影的照片。（X@sunyuchentron）

就像其他《喜劇演員》的收藏者一樣，成功標下作品的孫宇晨將獲得一卷新膠帶及一份長達14頁的說明清單，它將解釋香蕉的裝置和展示方法，其中就建議每七到10天更換一次香蕉，並將香蕉固定在離地面約1.75米的地方。

即便拍賣行並不會要求公開投標人身份，許多買家通常會透過代理投標匿名參與拍賣，孫宇晨卻選擇高調參與此次《喜劇演員》競標，並表示要用加密貨幣來支付。

雖然孫宇晨花了數百萬美元，可能只拿到一根很快就要腐爛的香蕉，但他的舉動無疑成功吸引了外界眼球。孫宇晨在聲明中解釋，這不只是一件藝術品，它代表了一種文化現象，連接了藝術、迷因（memes）和加密貨幣社區的世界。

對於孫宇晨的行為，大多數內地網民表示不能理解，有人批評「過於違背常理的東西，任何解釋均顯得蒼白」，也有人直接質疑他炒作，擺明是在洗錢。

實際上，這並不是孫宇晨首次一擲千金參與拍賣活動。

2019年12月7日，美國佛羅里達州，圖為一名觀眾與藝術品《Comedian》合影。（Reuters）

五年前，他就以近457萬美元天價標下美國股神巴菲特年度慈善午餐，但後來卻爽約而引起輿論爭議。他事後在社媒公開道歉信，承認自己過度行銷、熱衷炒作巴菲特午餐，並承諾將淡出互聯網。

最令人好奇的是，孫宇晨的家底有多厚，讓他不惜以天價來標下一根香蕉？

回看孫宇晨的發家史，現年34歲的他在青海西寧出生，一開始頂著諸多光環在中國商界嶄露頭角，集高學歷、留學生、創業者於一身。他不僅是北京大學學士、美國賓夕法尼亞大學碩士，也是中國早期從事區塊鏈研發——銳波科技的創始人。

2017年，孫宇晨創辦了「波場幣」而在幣圈聲名大噪，但同時也招來「割韭菜」「蹭流量」等負面評價，被嘲諷為「孫割」。隨著中國當年下令禁止所有形式的虛擬貨幣融資，孫宇晨開始轉戰海外，過去幾年踏足美國、新加坡、阿聯酋等地，並在一個名不見經傳的加勒比島國格林納達落腳。波場幣不僅成為格林納達的法定貨幣，孫宇晨也一度擔任格林納達駐世界貿易組織大使。

孫宇晨曾被格林納達政府委任為常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，並授權在任期內代表該國出席世貿組織會議，代表該國向WTO推動區塊鏈產業和數字經濟的發展。（騰訊）

2022年10月，孫宇晨入主加密貨幣交易所火幣（HTX），擔任全球顧問委員會成員，隔年宣布把公司亞洲總部從新加坡遷移至香港。

今年2月，孫宇晨在社媒X上傳自己的HTX帳戶截圖，顯示他持有約2萬8613枚比特幣。隨著比特幣價格水漲船高，孫宇晨的身家在過去九個月已從16億美元大漲至28億美元。

然而，高調炫富的孫宇晨，並不是幣圈最富有的人。

幣圈造富神話

談到幣圈第一富豪，莫過於9月底剛在美國出獄的全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬。去年11月，趙長鵬承認違反美國反洗錢法，以43億美元與美國司法部達成和解，辭去幣安首席執行官職務，並支付5000萬美元個人罰款。2024年，趙長鵬因洗錢罪被判處四個月有期徒刑。

2022年6月16日，幣安（Binance）創辦人兼時任行政總裁趙長鵬，在法國巴黎出席會議。（路透社）

據美國《福布斯》估計，趙長鵬身家達623億美元，在全球富豪榜排行第24位，高於中國首富、農夫山泉創辦人鐘睒睒，後者排在第28位，身家達519億美元。

在美國當選總統特朗普加持下，加密貨幣今年迎來高光時刻，龍頭老大比特幣多次再創新高，目前正逼近10萬美元。特朗普曾在競選時揚言，如果他重返白宮，將把比特幣列為美國戰略儲備資產，同時減少對加密貨幣行業的監管。

根據加密貨幣數據網站CoinGecko，截至11月25日，比特幣價格今年來上漲近122%至9萬8000美元，以近2萬億美元市值在1萬5000多種加密貨幣中稱霸，整體市值佔比超過一半。與此同時，孫宇晨創立的波場幣價格也水漲船高，今年來上揚95%至0.21美元，市值達181億美元，在市場排行第13。

加密貨幣不同於美元或人民幣等法定貨幣，它在投資界的地位一直備受爭議。儘管如此，幣圈造富神話卻還是吸引許多投資者前仆後繼地冒險進場，不少人甚至幻想靠炒幣一夜暴富。

圖為2024年11月20日，加密貨幣交易平台FTX的前聯合創辦人GaryWang於美國紐約市曼哈頓的聯邦地方法院出庭，就其欺詐案接受判刑。（Reuters）

出於對資金外流和洗錢等風險的擔憂，中國政府三年前對境內加密貨幣交易下達全面禁令，不過中國投資者還是找到投資門路，在灰色地帶進行場外交易或點對點交易。

《彭博社》9月報道，中國場外加密貨幣經紀商正吸引前所未有的資金湧入。根據美國區塊鏈分析平台Chainalysis估計，截至6月底的三季，每季資金流入量均超過200億美元，創下2021年有數據以來的最長持續紀錄。這九個月裡資金流入總額達到754億美元。

可以想像，除非中國政府進一步針對，中國投資者對加密貨幣的興趣只會有增無減。

對於那些已偷偷建倉的投資者，孫宇晨花了多少錢買了一根香蕉，是炒作也好，洗錢也罷，充其量只是幣圈談資。他們更在意這輪瘋狂牛市是否會持續下去。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

「天價香蕉」4811萬成交　買家Tron創辦人孫宇晨稱將親自品嚐孫宇晨在一個月內累計從幣安中提取總價約 6000 萬美元的加密貨幣曾代表格林納達常駐WTO　TRON創辦人孫宇晨曝外交官身份已遭撤回
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