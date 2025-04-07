城大內地生涉襲警傷人提堂　還柙4.16再訊　以索精神科報告

城大內地生疑因電話聲量問題，在校園內與人起爭執涉襲擊及盜竊被捕。案件今（7日）於西九龍裁判法院再訊，裁判官李志豪應控方申請，將案件押後至4月16日再訊，辯方有保釋申請，但遭李官拒絕，並下令被告還押小欖精神病治療中心，以索取精神科報告。



被告王浩宇早前在城大被捕。(網上影片截圖)

被控5罪包括傷人襲警及盜竊等

被告王浩宇（24歲，學生）出庭時表現平靜。他被控2項普通襲擊、1項傷人、1項襲警及1項刑事損壞罪，指他於2025年3月31日，在香港九龍深⽔埗達之路83號香港城市⼤學中國銀⾏（香港）綜合樓五樓城⼤食坊襲擊一名黃姓女⼦，及非法及惡意傷害男子一名胡姓男子。

控罪指涉損壞警員隨身攝錄機

另外，被告亦被指在楊建文學術樓三樓邵逸夫圖書館內襲擊一名夏姓男子及兩名正當執行職務的警務人員，即鄧姓警長及姚姓警員；以及在同月同日，在無合法辯解而損壞屬香港警察的一部隨身攝錄機，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

並涉在大學食肆內偷女子財物

王另被控1項盜竊罪，指他於同月同日，在香港九龍深⽔埗達之路83號香港城市⼤學中國銀⾏（香港）綜合樓五樓城⼤食坊偷竊一張香港身份証，六張銀行卡，一張八達通卡，一張門禁卡，兩張會員卡，以及現金港幣970元，而這些物品為上述黃姓女子的財產。

案件編號：WKCC1415/2025