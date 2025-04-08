美國關稅｜方保僑料蘋果拉高全部地區iPhone售價　填補成本上升

美國特朗普政府實施對等關稅，對印度加徵關稅至26%，對中國加徵至54%，不少跨國企業或受影響。有傳APPLE蘋果公司趕在加稅前，3月底急從印度及中國製造中心大量運送 iPhone及其他產品至美國。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑料，蘋果公司受關稅政策衝擊，最終拉高所有地區的iPhone價錢。



目前蘋果公司約9成手機在中國組裝，隨特朗普政府對華徵收34%關稅，蘋果公司成本將上漲。（AP）

目前蘋果公司約9成手機在中國組裝，隨特朗普政府對華徵收54%關稅，蘋果公司成本將上漲，料蘋果無法自行消化成本，最終將其轉嫁給消費者，導致其產品加價。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，短期内本地iPhone零售價未必有太大變動，因蘋果或在下季推新iPhone，目前產品處於「水尾」階段，消費者傾向購買新產品。不過長遠而言，由於蘋果依賴中國的供應鏈，成本勢必上漲，公司或為彌補損失調控全球市場，最終拉高所有地區的iPhone價錢。

方保僑指，短期内本地iPhone零售價未必有太大變動，但長期而言勢必加價。（資料圖片）

方保僑表示，留意到周一（7日）iPhone的炒價較平時上升約百元，估計與美國關稅政策有關。他又引述傳媒報道，指任天堂因受關稅政策影響，宣布推遲遊戲機Switch 2在美的預售日期。

他擔心將有大量企業受美國關稅政策衝擊，將成本轉嫁消費者，另一方面消費者亦因經濟低迷而消費疲弱，最終導致停滯性通貨膨脹。

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方保僑指出，由於各地退稅政策不一，擔心相關政策有機會令行貨及水貨之間的差價增大，令走私水貨的問題更嚴重，打擊本地零售商。

《印度時報》(Times of India)周一報道，蘋果在3月最後一星期，安排五架滿載 iPhone 及其他產品的貨機，從中國及印度飛往美國。報道指，現時蘋果美國倉庫已儲備數月貨物，並正評估不同地區的關稅對其供應鏈的影響，目前未有計劃在印度或其他市場提高零售價格。