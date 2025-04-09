首艘電動渡輪「新明珠39」試行　船身輕70%　充電8小時夠全日運作

香港政府為推動綠色運輸，落實《香港氣候行動藍圖2050》的減碳目標，斥資3.5億全額資助渡輪營辦商建造四艘電動渡輪及相關配套設施，第一艘電動渡輪「新明珠39」已於去年12月底投入服務，率先在新渡輪航線試行。現已進入第二階段載客測試，並已於今年3月31日起逐步增加載客班次，預計每周載客日數將增至3天。



記者今日（9日）試乘「新明珠39」，船內座椅舒適，而且開船時沒有傳統渡輪的噪音和汽油味。環保署表示，電動渡輪較傳統渡輪輕70%，更快亦更節能。



首艘電動渡輪「新明珠39」已於去年12月底投入服務，率先在新渡輪航線試行。現已進入第二階段載客測試。（盧翊銘攝）

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政府除投放3.5億港元外，亦承擔首兩年試驗期的營運開支。四條獲選參與試驗計劃的港內渡輪航線涵蓋不同營運模式和乘客量，包括新渡輪北角、紅磡及九龍城航線；富裕小輪「水上的士」；珊瑚海船務西灣河至觀塘航線；以及天星小輪中環至尖沙咀航線。

第一艘電動渡輪「新明珠39」已於去年12月底投入服務，率先在新渡輪航線試行。經過首階段不載客測試後，已於今年3月31日起逐步增加載客班次，預計每週載客日數將增至3天。第二艘電動渡輪「香港水上的士28」預計於今年第二季展開首階段測試。珊瑚海船務的電動渡輪預計於2026年上半年抵港測試，而天星小輪則正進行招標程序。

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航程平穩少噪音 可原位調頭免兜大圈 記者體驗不覺暈眩

記者今日在長沙灣碼頭登上「新明珠39」，約10多分鐘已駛出維港，然後調頭返回長沙灣碼頭。剛啟航時，船身十分平穩，直至駛離避風塘才感覺到輕微搖晃，記者站立在甲板上，也不需要用力穩住身體。沿途剛好有另一艘船經過，其發出的噪音顯得「新明珠39」更靜，速度亦較快。

「新明珠39」其中一個特色是前後都有摩打及螺旋槳，可以做到原位調頭，而不用繞大半圈；調頭返航時，沿途沒甚大風浪，記者感覺如在平地一樣，而且調頭雖快，但不會令人感到暈眩。

充電一晚 足夠全日運作

環保署則指，電動渡輪相比傳統渡輪具備多項優勢，包括零排放、低噪音、低震動等，有助改善空氣質素和提升乘客舒適度。「新明珠39」採用高效能磷酸鐵鋰電池及太陽能板供電，相等於50部電動車，而且只需充電一晚，大約8小時，便足夠全日航行運作。

船上更設有太陽能板，可應付船上一切照明設備所需電力。在船長室亦有儀器顯示船上電力使用量及情況，方便船長掌握電力狀態。

首艘電動渡輪「新明珠39」已於去年12月底投入服務，率先在新渡輪航線試行。現已進入第二階段載客測試。（盧翊銘攝）

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「新明珠39」可載客量達400人，外型設計以海豚為靈感，船身採用輕量碳纖維物料，有助減少能源消耗。船上共有兩個輪椅停放位，3個單車架及4個行李架，一個普通洗手間及一個無障礙洗手間。

政府已成立跨部門工作小組，密切監察試驗計劃進度，並收集數據分析電動渡輪的營運效率和減碳成效，為未來更廣泛應用電動渡輪作參考。