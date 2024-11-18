首艘電動渡輪本星期到港　海豚外觀設計　料明年首季行北角紅磡線

政府預3.5億元推行為期兩年電動渡輪先導試驗計劃，全額資助渡輪營辦商建造4艘電動渡輪和相關充電設備、營運、保養和維修等費用。計劃下首電動渡輪已建造完畢，為新渡輪營運的「新明珠39」，將於周三（20）離開船廠，預計本周內到達香港，「新明珠39」以海豚作為外觀設計，到港後做最後測試後料明年第一季投入服務，服務往來北角至紅磡的港內航線。



計劃下首電動渡輪已建造完畢，為新渡輪營運的「新明珠39」，將於周三（20）離開船廠，預計本周內到達香港。（環境及生態局Facebook）

環境及生態局在Facebook發文指，「新明珠39」將交由新渡輪服務營運，服務往來北角至紅磡的港內航線，為配合電動渡輪的充電需求，位於北角碼頭的充電設施亦已經完成安裝工程。

該局稱，「新明珠39」於去年9月開始構造，今年9月初在廣州南沙進行下水儀式，本周三 會離開船廠，本周內到達香港。該局稱，該艘電動渡輪配備高效能磷酸鐵鋰電池，每晚只需充電8小時，便可在日間連續運營12小時。

計劃下首電動渡輪已建造完畢，為新渡輪營運的「新明珠39」，將於周三（20）離開船廠，預計本周內到達香港。（環境及生態局Facebook）

該局又介紹，電動渡輪全長約35米，可載400名乘客，有別於一般以鋼材構造的傳統渡輪，船身採用碳纖維的輕質物料，減少船隻的重量約70%，甲板配備太陽能板以提供額外電源，令「新明珠39」的能源效益和續航力達到世界最佳之列。

至於在設計上，該局指「新明珠39」採用首尾左右對角對稱、以「海豚」作外觀造型的設計，船內設置洗手間、行李架和單車架等設施，便利市民出行。

環境局補充，未來還有兩艘電動渡輪會於2025年上半年和2026年上半年到達香港；至於餘下一間渡輪營辦商亦已公開招標採購電動渡輪。