Coldplay演唱會｜AIRSIDE美食檔戶稱生意升三成　人均消費可逾百

Coldplay香港演唱會的最後一場於今日（12日）舉行，附近的啟德商場AIRSIDE期間舉行美食祭，有小食檔主稱演唱會帶動人流，人均消費逾百，另有檔主稱生意額比平時增三成，期望港府多在啟德體育園舉辦盛事，亦希望場地加強宣傳，吸引更多觀眾到AIRSIDE消費。



有位於啟德商場AIRSIDE的商戶演唱會期間生意有增長。（賴卓盈攝）

檔主稱顧客消費力高 「見到就會買」

啟德AIRSIDE於地下露天廣場設春日美食祭，由上月22日開放至本月13日。攤檔之一Prosit主要售賣薯粒、腸仔等小食，負責人程小姐指，Coldplay演唱會期間生意額比平時增3成，早前體育園舉辦七欖生意額時，生意額亦有升。她指，兩次活動都不乏外地消費者，形容「消費力都高，見到就會買。」她認為體育園可舉辦更多盛事，吸引外地旅客在附近消費。

不過她認為AIRSIDE美食攤檔的宣傳略為不足，「好少人留意到呢到有小攤檔」，期望未來舉辦盛事時有更多指示，吸引遊客到此消費。

Pigsman負責人Bonnie指演唱會期間每日有約八十至一百名顧客。（賴卓盈攝）

檔主：人均消費逾百元 生意額「都OK」

另一攤檔Pigsman賣漢堡、薯條、炸雞等食物，負責人Bonnie指，近日Coldplay在主場館開唱，每日有約80至100名顧客，人均消費達逾百元，認為人流及生意額「都OK」。她希望AIRSIDE可在攤檔外增設更多桌椅及雨傘，方便觀眾在此消費。

至於熱門商店Coldplay官方周邊專門店，今日下午仍有約30人排隊入場。有店員指由今早開始已有人排隊。其店長早前表示，截至本月9日，生意額已超過百萬元。