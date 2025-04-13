演唱會扒手｜MIRROR四子開騷疑現集團式扒手　4鏡粉遺失手機報案

入場觀看偶像演唱會固然興奮，不過亦要小心財物。MIRROR第二小隊「禿鷹小組」昨今（12及13日）兩晚假西九文化區竹翠公園合體舉行演唱會，昨晚散場後，有網民指完場後遺失手機，懷疑有集團式「扒手」借演唱會人多擠逼犯案。



警方回覆表示，昨晚至今日凌晨共接到4人報案，指於西九文化區竹翠公園遺失手機，警方暫將案件列作「遺失財物」處理。



MIRROR第二小隊「禿鷹小組」昨晚（12日）舉行戶外演唱會。（資料圖片／陳順禎攝）

MIRROR第二小隊「禿鷹小組」昨晚（12日）舉行戶外演唱會。（資料圖片／陳順禎攝）

MIRROR第二小隊「禿鷹小組」昨晚（12日）舉行戶外演唱會。（資料圖片／陳順禎攝）

MIRROR四子Ian、Jer、Stanley及Tiger舉行戶外演唱會

MIRROR四子Ian陳卓賢、Jer柳應廷 、Stanley邱士縉、Tiger邱傲然合體第二小隊「禿鷹小組」，昨今（12及13日）兩晚假西九文化區竹翠公園舉行「Wild and Gentle Live 2025」戶外演唱會。雖然昨午本港各區一度下起大雨，更有雷暴警告，但到正式演出時天朗氣清，最終仍順利舉行。

有「鏡粉」網民表示，昨晚演唱會完場後，發現手機被盜。（Threads）

不過昨晚散場後，在社交平台Threads上，有「鏡粉」網民表示完場後手機被盜。該名網民表示，自己當時身處舞台左面的E2區，第二次安歌（Encore）仍曾使用電話，但到離場時卻發現不見手機，再入場搜尋亦無果，最終報案。

該名網民又表示聽聞台右亦有人遺失手機，估計有集體式「扒手」在演唱會出沒「搵食」，提醒其他今晚入場的「鏡粉」，要小心保管財物。

警方回覆查詢表示，油麻地分區警署於昨晚至今日凌晨共接到4人報案，指於竹翠公園遺失手機，並希望向警方報案，警方暫將案件列作「遺失財物」處理。

MIRROR第二小隊「禿鷹小組」昨晚（12日）舉行戶外演唱會。（資料圖片／陳順禎攝）

MIRROR第二小隊「禿鷹小組」昨晚（12日）舉行戶外演唱會。（資料圖片／陳順禎攝）