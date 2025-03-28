信用卡盜竊集團夥商舖「碌卡」拆帳　另涉洗黑錢$3500萬　警拘6人

警方成功瓦解一個信用卡盜竊集團，其中牽涉「機艙老鼠」，賊人用盜取的信用卡，分別在旺角3間店舖作出虛假交易，實際上只付錢不拿貨，其後與店舖拆帳。 集團在7個月內成功清洗3500萬元的犯罪得益。



港島總區翻查大量天眼後，拘捕4男2女，年齡介乎32至48歲，包括店舖負責人及兩名利用失竊信用卡進行交易的人士。其中3人為持雙程證的內地人，其餘3人為本地人。



警方成功瓦解一個信用卡盜竊集團，其中懷疑牽涉「機艙老鼠」，並與本地商舖作虛假交易拆帳。 （陳浩然攝）

信用卡盜竊集團與旺角3店舖合作 作虛假交易「碌卡」拆帳

今年1月至3月期間，警方接獲至少8宗信用卡被盜用的案件，受害人報稱他們遺失了信用卡或信用卡被盜，其後發現他們信用卡被人盜用，當中有受害人乘搭航班後失竊。港島總區刑事部經過調查後，發現受害人的信用卡在3間位於旺角的手提電話舖、雜貨店和首飾店作出交易。 經過翻查大量閉路電視片段和情報分析後，發現案件與一個盜竊集團有關。

港島總區重案組第1隊高級督察黃立人指，犯人會利用盜取的信用卡串通店舖作出虛假交易，賊人用受害人的信用卡透過店舖的信用卡終端機進行付款。而付款之後，賊人在沒有拿取任何貨物的情況下離開，從而騙取金錢。

案中每宗的簽帳金額介乎400元至8萬元。另外，調查發現盜竊集團透過利用自己個人及上述3間店舖的公司銀行戶口，在去年9月至今年3月期間，清洗大約3,500萬元的懷疑犯罪得益，而集團與店舖則以拆帳形式分利，虛假交易至少有8宗，警方仍在調查涉事商舖內的其他交易。

警拘6人包括店舖負責人及小偷 檢大量現金、外國人信用卡

港島總區刑事部鎖定賊人身份後，昨日（27日）在旺角一帶進行拘捕行動。 行動期間，人員發現兩名男士進入雜貨舖，懷疑用失竊的信用卡進行虛假交易。警方以涉嫌「串謀詐騙罪」和「洗黑錢罪」拘捕4男2女（年齡介乎32至48歲），包括店舖負責人及兩名利用失竊信用卡進行交易的人士。被捕人士中，其中3名男子為持有雙程證及中國護照，而1男2名女為本地人。 所有被捕人士現正被警方扣留，作進一步調查。

警方在店舖檢獲大約港幣89萬現金，24部信用卡終端機和大量店舖單據。另外，警方亦搜獲一張非本地銀行的信用卡，而卡主為外國人。警方指，今次行動有賴有關業界的協作，包括本地銀行和終端機服務供應商。

Asiapay安全與風險總監陳偉業（左）及警方港島總區重案組第1隊高級督察黃立人（右）交代案件。（陳浩然攝）

Asiapay安全與風險總監陳偉業指， 金融業界和支付平台一直對反洗黑錢不遺餘力，當網店或實體店開始營運的時候，支付平台每日定期會做一些風險管理的監管和交易的審核，反洗黑錢的合規工作。

當發覺有一些異常交易的時候，會進行初步調查，並會通知警方。 Asiapay呼籲實體商店或者是網店負責人，如果在交易過程中，留意到可疑消費者，或進行異常交易，請盡快與所屬收單行聯絡，或與警方聯絡。 Asiapay會繼續配合警方作出一個適當的調查，去支援警方行動。

警方提醒，洗黑錢為嚴重罪行，一經定罪，最高的刑罰是監禁14年和罰款500萬。 市民和商戶切勿以身試法，協助不法分子清洗犯罪得益，亦提醒市民，小心告保管財物，尤其在人多擠迫的地方，要提防扒手。