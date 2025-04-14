粵港澳400師生比拼智慧救援 梁振英：未來屬於把創意變現實的人

全國政協副主席梁振英成立的大灣區香港中心舉辦「大灣區中小學智慧救援挑戰賽」，吸引來自香港、澳門及廣東省的初中（中一至中三）及高小（小四至小六）學生組成 超過120支隊伍報名。賽事上周六（4月12日)在香港舉行，梁振英致辭時指出, 創科既能夠推動經濟增長， 更是建設強國的利器，勉勵參賽同學保持「落手做」的精神，把創意變成現實。



比賽在銅鑼灣聖保祿學校舉行，超過400名師生出席。賽事設高小及初中兩個組別， 參賽學生需要運用編程創新能力、科技實踐能力及協同合作能力， 現場操控智慧補給車及搜救無人機， 完成一系列搜救任務。大會希望藉此培養學生動手學習無人機原理， 以及探索低空飛行的各種應用場景。

梁振英以視頻方式在頒獎禮致辭，表示 ：「我國的DeepSeek以低成本橫空出世， 說明人工智能急速發展， 但我們要記住：工具永遠不會取代人類， 更取代不了青少年人的好奇心， 以及敢於打破常規的勇氣。你們今天掌握的編程邏輯、團隊協作和解決問題的能力， 正是未來與 AI共舞的關鍵。」

全國政協副主席、大灣區香港中心主席梁振英為 「大灣區中小學智慧救援挑戰賽」頒獎禮致辭。

梁振英以大疆創辦人汪滔在20年前參加機械人大賽中勝出的故事來鼓勵同學保持「落手做」的精神，因為未來是屬於敢於把創意變成現實的人。他還表示，無人機是低空經濟的核心，作為國家戰略新興產業， 能促進經濟多元發展，而粵港澳大灣區匯聚了多個科創城市， 呼籲同學多到大灣區的廣東城市參觀考察， 為生涯規劃定立方向。

出席該頒獎禮的嘉賓包括廣州南沙港澳合作促進中心主任張玥寧、香港消防處助理消防區長（行動發展）羅文傑、香港直接資助學校議會副主席招祥麒、香港生產力促進局生產力學院副首席顧問戴名、香港管理專業協會專業及青年發展部李婉玲總監及香港電腦教育學會理事周樹安。