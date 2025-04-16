復活節消費寒暑表｜尖沙咀海港城再推免費泊車　毋須消費泊3小時

復活節假期將至，部分港人或計劃北上消費。尖沙咀海港城周二（15日）公布，為了鼓勵港人留港消費，今個復活節長假期推出快閃「全城免費泊車」及「雙倍消費獎賞」。



車主在4月18日至21日期間毋須消費，即可在海港城享3小時免費泊車；以海運大廈泊車費每半小時17元計，免費泊車3小時價值102元。若車主在商場消費每滿100元，可額外再多1個小時免費泊車，最多可領取3小時。



海港城公布，今個復活節長假期推出快閃「全城免費泊車」。（海港城提供圖片）

消費每滿$100額外多1小時免費泊車 最多多3小時

海港城公布推出快閃「全城免費泊車」，今年復活節假期間（4月18日至21日），車主毋須消費，即可在海港城享3小時免費泊車；若在商場消費每滿100元，可額外再多1個小時免費泊車，最多可領取3小時，即每日最多可獲6小時免費泊車優惠。

海港城公布，今個復活節長假期推出快閃「全城免費泊車」。（海港城提供圖片）

海港城去年推毋須消費免費泊車5小時極「震撼」

海港城車位平時收費高昂，想泊也未必有位。海港城去年復活節（3月29日至4月1日）竟推出「震撼」優惠，毋須消費即可免費泊車，當時為5小時，另消費滿100元再多一小時免費，最多多5小時，合共10小時，較今年豪爽，反映當時本港在復活節「空城」情況嚴重，商場需要「吸客」。

去年海港城7月1日曾推消費$100免費泊車優惠

此外，去年海港城為慶祝七一香港回歸27周年，特別在7月1日推出一日限定消費及泊車優惠，顧客當日在商場內以指定電子付款方式單一消費每滿100元，可享有1小時免費泊車優惠，最高可享5小時免費泊車。即今次的泊車優惠相比去年更為吸引。

海港城公布，今個復活節長假期推出快閃「全城免費泊車」。（海港城提供圖片）

推雙倍消費獎賞最高可換$6000服飾優惠券

海港城今次也推出「雙倍消費獎賞」，顧客在4月17至22日期間，在場內消費可享「Style Up Rewards雙倍獎賞」，可換領最高6,000元的服飾優惠券，適用於海港城逾40間時裝及飾品商戶。

海港城公布，今個復活節長假期推出快閃「雙倍消費獎賞」。(海港城提供圖片)

商場餐廳消費$500以上 額外可獲4倍獎賞

顧客只要消費每滿2,000元，即可換領200元電子購物優惠券兩張，每次最多可換領10張。若其中500元或以上金額屬於餐廳消費，再可獲4倍獎賞，即每次最多可換領20張。

海運大廈午夜前的泊車費為每半小時17元。（網頁截圖）

海運大廈泊車費每半小時$17 即免費3小時價值$102

翻查網頁資料，海運大廈午夜前的泊車費為每半小時17元，3小時即索價102元，6小時為204元。換言之，若車主復活節假期到海港城消費，可同時享免費泊車及電子購物優惠券兩個優惠。