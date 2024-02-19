海港城cookedDeli今最後營業　食客憶加班醫肚歲月　員工詫異結業

尖沙咀海港城在年三十晚被指職員多過顧客，該商場內屹立22載的美食廣場cookedDeli，早前宣布將在今日（19日）結業。記者在午市到場觀察，發現除了打工仔如常撐場外，也有熟客特意到場懷緬，更謂美食廣場一直陪伴自己渡過不少個加班晚上；有場內其中一檔工作多年的員工指，通關後已生活復常，未料美食廣場會突然關門大吉。



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今日特意前來緬懷美食廣場的李女士指，自己上周六（17日）才得悉這裡即將結業。她以前工作地點正是海港城內的海威大廈，過去20年經常會來美食廣場用膳。她指，美食廣場價格對比同區絕對不便宜，但勝在一直保持質素，環境亦企理、寬敞。

其後她又娓娓而談昔日的cookedDeli指，當年經常需要加班工作，所以與許多打工仔一樣，晚餐選擇在這裡解決，儼然已經成為海港城的飯堂。

李女士補充道，美食廣場可貴的地方，在於一片熱鬧繁華的廣東道，能夠找到一處讓人休憩的地方，而非「夾硬一定要行入餐廳」。

見證City’Super由最初港資日式百貨，到易手至中資的華潤集團，到今天黯然結業。李女士就認為相當可惜，身處香港這種事情常常發生，她說「既然（華潤）都唔可以容納佢喺到，肯定係租畀其他更有利潤。」

同樣得知美食廣場最後一天結業的打工仔黃先生則表示，平常會在新港中心用膳，惟每星期都會來一次美食廣場，主要吃拉麵、韓式食物。

他稱，雖然這裡食物價錢較貴，但質素上也較其他地方好。選擇坐「海景位」的黃先生又指，每次來到都會挑選這個位置，不過就需要更早來到，因為一到放飯時間，就較難找到位置；而美食廣場結業後，只好再在區內發掘其他美食。

至於在City’Super旗下工作十數載的「珍姐」就表示，在這個美食廣場工作了很長時間。她憶指，這裡每到午市時間就客似雲來，忙得不可開交；而經歷過疫情、開通前後的人流，更見明顯對比。

珍姐又指，因為工作關係而結識了不少在寫字樓熟客，而這些熟客來到時，往往都已記住對方的飲食習慣，也有感情；她又透露，自己已獲安排遷到集團旗下另一家美食廣場工作，但對於這裡生意剛剛轉好就突然結業，仍然倍感可惜。