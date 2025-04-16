牛肉乾加價？｜銀行街多部私家車違泊　司機無懼抄牌：入老細數

據了解，現時違例泊車「牛肉乾」罰款將由320元調升至400元。在中環，有不准停車等候的街道泊滿了私家車，有司機表示老闆要求在此上落，「老細貪方便」，但不擔心加價，因可以「入老細數」。另一名司機則指若被抄牌，要自掏荷包，「老闆會話我點解唔泊喺安全嘅位」，認為這次加幅太多。



今日（16日）下午約5時，在中環銀行街，原本不准停車等候的上落客區有私家車停泊。（吳綽詩攝）

今日（16日）下午約5時，在中環銀行街，原本不准停車等候的上落客區有私家車停泊。（吳綽詩攝）

銀行街多輛車違例停泊

今日（16日）下午約5時在中環銀行街，不准停車等候的上落客區泊了多架私家車，高峰時期有7架。

有司機表示不擔心「牛肉價」加價，因可「入老細數」，亦有司機指若被抄牌要自掏腰包。（吳綽詩攝）

司機指老闆貪方便故違例泊車

消息指，政府計劃31年未曾加價的違例泊車「牛肉乾」，將由320元加至400元。其中一名不願具名的司機表示只是「搵食」，老闆喜歡在此上落車就要跟隨，「老細貪方便，冇辦法」。他又形容置地廣場附近一帶是「抄牌黑點」，所以習慣在此泊車。

假如被抄牌，他指着後座說：「入佢數」，即由老闆「埋單」。

有人憂慮要自掏荷包

有司機知道「牛肉乾」可能加價，他認為加幅太高，一旦抄牌要自掏荷包，「老闆會話我點解唔泊喺安全嘅位」。

他每天都要接送在中環萬年大廈工作的老闆，由於中環很難找地方泊車，所以習慣停泊在銀行街，因為警員通常只會叫他離開，不會立即罰款，「比較安全」。他已在此處等候一至兩個小時，老闆放工便會通知他，數分鐘便可到達萬年大廈接載。