食環署去年發出逾3.1萬張亂拋垃圾定額罰款書　庫房進帳至少近1億

政府自2022年8月開展「政府打擊衞生黑點計劃」，環境及生態局指，計劃開展至今，食物環環境衞生署在全港各區共接獲12,090宗有關非法棄置垃圾的投訴，並在去年就亂拋垃圾罪行共發出31,945張定額罰款通知書。以公眾地方亂拋垃圾定額罰款金額已提高至至少3,000元，即相關罰款為庫房帶來至少約9580萬元進帳。



卓永興早前到九龍城衞生黑點視察。（資料圖片）

環境局在審核本年度預算案的特別財委會書面回覆中，回應民建聯立法會議員陳克勤對計劃成效的關注。環境及生態局指，經修訂的《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》前年10月22日起生效，當中在公眾地方亂拋垃圾及非法棄置大量廢物的定額罰款金額分別提高至3,000元及6,000元。當局2024年就亂拋垃圾罪行共發出31,945張定額罰款通知書，以每張3000元罰款計，為庫房帶來約9580萬元進帳。局方指，措施反映提高定額罰款金額和政府的執法行動有相當阻嚇力，有助政府達到「政府打擊衞生黑點計劃」下改善環境衞生的目標。

民建聯立法會議員陳克勤關注現時本港共安裝多少閉路電視監察衞生黑點。（廖雁雄攝）

至於現時本港共安裝多少閉路電視監察衞生黑點，當局回覆陳克勤時指，食環署去年在全港各區約470個非法棄置垃圾黑點設置網絡攝錄機，透過分析錄像所得資料，作出檢控或策劃更有效的執法行動。

根據網絡攝錄機錄像所得資料，署方向違例者發出3957張定額罰款通知書及1250張傳票，未來會持續審視各區非法棄置垃圾黑點的情況，並按實際需要和資源情況有效調配網絡攝錄機。例如針對有不負責任的司機或乘客從車上亂拋垃圾，署方近月在全港各區超過30個合適地點的行車路段中央分隔帶安裝網絡攝錄機，利用錄像資料檢控違規人士，加強執法效率。