「牛肉乾」加價︱陳紹雄形容加幅溫和　倡拖走屢霸錶位車輛兼沒收

政府提出交通違例罰款、咪表收費、電動私家車牌照費一併加費，俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款額或由320元增至400元，立法會交通事務委員會主席陳紹雄今早（17日）在電台節目中表示，有關罰款30年來沒有增加，今次加幅溫和。



對於泊車位不足問題，陳紹雄說政府已有短、中、長期計劃，不過「要啲時間」，但對霸佔車位、霸佔咪錶，他指要加強執法：「如果看到屢犯就拖車，然後沒收車輛，很多相應措施要繼續做。」



立法會議員陳紹雄4月17日指任何加費都不會受市民歡迎，但違例泊車定額罰款等罰則由1994年至今未曾調整，「加都好合理」。(警方圖片)

立法會交通事務委員會下周五（25日）將討論檢討交通違例事項定額罰款事宜，陳紹雄今表示任何加費都不會受歡迎，政府有財赤，市民「荷包係緊㗎。」

陳紹雄指罰則逾30年沒調整：加都好合理

陳紹雄指罰則的大原則是維持道路安全及做好交通管理。而且現時政府面對財赤，要維持公共開支平衡，適度開源亦正常。陳紹雄認為，「牛肉乾」加至400元，考慮到通漲等因素，其加幅算溫和，而有關罰則由1994年至今都未曾調整，現時適宜討論罰則，「加都好合理」。

俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，會由現時的320元增加至400元。（資料圖片/警方提供）

有司機認為泊車位不足，希望政府先解決，再考慮增加罰款。陳紹雄指政府已很努力尋找合適位置，提高車輛與泊車位的比例。

泊車位不足怎辦？料數年後泊車位增加逾2000個 陳紹雄：要啲時間

他說政府已有短、中、長期計劃，未來會在路旁、天橋底增加短租車場，亦會利用創新科技，如自動泊車系統，增加泊車位。不過「要啲時間」，數年後預計泊車位會增加2000多個。

政府擬增加俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，以及多項交通違例罰款。（資料圖片/鄭子峰攝）

至於其他交通違規事項，如超速、切雙白線及在駕駛時使用電話等，罰款計劃增加五成，他認為是有助交通管理，而且有關罰款亦有好幾年沒有增加，50%加幅具有阻嚇力，如沒有阻嚇力，將可能導致交通意外，或堵塞道路造成他人經濟損失等，因此在一籃子因素下，司機亦要勉強接受。

政府擬增加俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，以及多項交通違例罰款。（資料圖片/鄭子峰攝）

倡加強長期霸佔咪錶報法：（咪錶）原本夠都變唔夠

政府亦考慮將咪錶的收費由現時2元可停泊15分鐘，增加至4元。陳紹雄指駕駛人士對咪錶是「又愛又恨」，因為通常位置方便，不過其原意是短期泊車用，在一定時間後讓位給其他司機，但如車主認為加至4元後，仍比使用停車場的費用便宜，而選擇霸佔車位，屆時便要靠有關當局執法，如屢犯可以沒收車輛等。他又指有商戶會長期霸佔咪錶，「原本夠都變唔夠」。

政府擬增加俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，以及多項交通違例罰款。（資料圖片/鄭子峰攝）