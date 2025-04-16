周一鳴：6月中試行電子「牛肉乾」　抄牌非為稅收　強調不設KPI

違例泊車定額罰款「牛肉乾」據了解將由現時320元加至400元。警務處處長周一鳴日前接受傳媒訪問時亦提到「牛肉乾」，指警方將於6月中起試行電子「牛肉乾」，又強調當局「抄牌」非為稅收，措施目的是希望確保道路安全，不希望見到有市民因違泊導致重傷甚至失去生命。



警務處處長周一鳴接受傳媒訪問指，警方將於六月中起試行電子「牛肉乾」，強調當局「抄牌」非為稅收。（資料圖片／梁鵬威攝）

以短訊形式直接向車主發出告票

周一鳴接受鳳凰衛視訪問時，主動提到有關違泊「牛肉乾」的措施，指警方將於6月中會試行電子「牛肉乾」，以短訊形式直接向車主發出告票。

違例泊車定額罰款｜消息指，違例泊車「牛肉乾」將由320元增至400元，目標年內實施。（資料圖片／鄭子峰攝）

周一鳴：視乎不同區投訴或交通意外數字決定執法力度

周一鳴強調加強執法為了確保道路安全，而非稅收，又指警方不會為發出告票數目設硬指標，又指會靈活執法，視乎不同區的投訴或交通意外數字，決定執法力度。他又認為，執法便利性提高不會導致數字大幅上升，警方只會在有必要時才派「牛肉乾」。

周一鳴又舉例去年有19人因兇殺案離世，但有多達88人是因交通意外失去生命，稱交通意外的嚴重性容易被公眾輕視。他認為，違泊者可能誤以為「我只不過泊一泊啫」，但可能會有司機沒看到長者或小朋友從罅隙中走出撞到他們，稱不欲見到有人受傷或死亡。