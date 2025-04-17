牛肉乾加價︱業界指車位不足　司機被迫違泊　冀執法「人性化啲」

【牛肉乾 / 違例泊車 / 違例泊車定額罰款/牛肉乾加價/牛肉乾罰款】有消息指，政府打算增加司機違反交通條例的罰則，如俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，會由現時的320元增加至400元；包括超速等19項交通違規事項的罰款亦將增加50%。汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強今早（17日）在電台節目中表示，現時經濟差，加上現有泊車位不足，雖然政府財赤，但應考慮降低加幅。他續說司機也不想違泊，尤其是商用車司機，有時人有三急，或要用膳時剛好沒有泊車位，逼不得已要違泊。相關方案將於4月25日提交立法會交通事務委員會會議討論。



政府擬增加俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，以及多項交通違例罰款。（資料圖片/鄭子峰攝）

當局指執法人員會考慮違泊司機的情況，有需要時會行使酌情權，以警告代替檢控。何志強指有關情況「少見啲」，又指現時「抄牌30秒都唔使」，而且執法人員老遠看到車輛違泊已檢控，司機是避無可避。他又指以前的執法人員會先「摸車頭」檢查引擎溫度，再決定是否檢控，但現時已不會；他更曾目睹有外賣員將電單車泊在後巷去送餐，回來時已被「抄牌」票控。

政府擬增加俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款，以及多項交通違例罰款。（資料圖片/鄭子峰攝）

何志強認為當局在檢控違泊車輛時，可以人性化一點，讓前線司機「冇咁慘」，否則前線司機日後便會「多災多難」。他又指很多商舖外的咪錶泊位都被商戶霸佔，認為當局增加咪錶收費的確可以令咪錶位置的車輛流量增加。