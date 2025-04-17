有人在竹棚未搭好前已簽棚紙 孫玉菡︰已交警方調查作虛假文書
撰文：歐陽德浩
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致命工業意外頻生，申訴專員公署周三（16日）公布有關規管職安健主動調查結果，發現有合資格人士未完成棚架已預先簽署「棚紙」，批評罔顧工人及大眾安全，形容為「簡直荒唐」。
勞工及福利局局長孫玉菡今日（17日）表示，確實有極少部份的害群之馬違背專業誠信，罔顧工友安全，強調會嚴肅追究，已將相關懷疑個案轉介至警方刑事調查，由於涉及到虛假文書罪行，警方有需要時會作出刑事檢控。
有合資格人士未完成棚架已預先簽署「棚紙」
申訴專員公署在2022年9月展開職安健調查，發現從2018年至2023年6月，建造業共發生108宗致命意外，其中52宗為高空墜下，另有19宗涉及竹棚。
申訴專員陳積志昨日表示，在現行職安健機制下，在進行涉及竹棚、吊船裝置等的高風險作業前，必須由合資格檢驗員檢查裝置的安全狀態，簽署指定的「棚紙」確認棚架安全。惟有合資格人士未完成棚架已預先簽署「棚紙」，批評罔顧工人及大眾安全，形容為「簡直荒唐」。
勞工處配合申訴專員公署調查提供逾一萬頁資料
勞工及福利局局長孫玉菡今日表示，勞工處在申訴專員公署的調查過程中，積極配合調查工作，例如提供逾一萬頁資料。公署昨日發表報告後，當局正詳細研究報告，將認真跟進建議。
孫玉菡︰確實有極少部份害群之馬違背專業誠信
孫玉菡又指，絕大部份合資格檢驗員都依法循規、專業盡責，但確實有極少部份害群之馬違背專業誠信，罔顧工友安全。他強調會嚴肅追究相關弄虛作假的情況，已將相關懷疑個案轉介至警方進行刑事調查，由於涉及到虛假文書罪行，警方有需要時會作出刑事檢控。
若工友發現預先簽署 應拍照後再向當局舉報
工友若發現預先簽署的情況，應如何自處？孫玉菡提醒，工友已接受基本安全課程，一旦發現相關違法行為，應拍照後再向當局舉報。「我呼籲工友自己都行多一步，見到唔妥當嘅，自己小心一啲。如果覺得有地方涉嫌違法，其實我哋好多途徑可以舉報，唔需要擔心嘅。」
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