公屋違泊｜申訴專員揭車輛違泊緊急通道　建議不予警告立即鎖車

申訴專員陳積志今日（13日）公布，就房屋署處理公共屋邨違例泊車問題的主動調查行動報告，發現部分公共屋邨內個別道路受地理和環境所限，而未能安裝車輛閘機系統，使車輛違泊的情況難以執管，調查更發現麗瑤邨有車輛在緊急通道上違泊。

申訴專員向房屋署提出共12項改善建議，包括對於在緊急車輛通道違泊的車輛，不予警告，一經發現立即採取鎖車或拖車等執管行動等。房屋署回應指，認同和接納公署所提出的所有改善建議，實際上大部分建議措施已在各公共屋邨持續執行中，並將會繼續改善現有打擊車輛違泊的措施，適時調配人員和增撥資源。



申訴專員陳積志今日（13日）公布，就房屋署處理公共屋邨違例泊車問題的主動調查行動報告。（資料圖片）

揀選4屋邨主動調查 均受地理所限而無法安裝車輛閘機系統

申訴專員公署表示，公屋管理是否妥善屬重要民生事宜，故會分階段展開涉及不同公屋管理範疇的主動調查行動。公署指，不時收到市民投訴及留意到傳媒報道，指公共屋邨有違泊問題。公署特別關注到在緊急車輛通道上竟然有違泊車輛，可能妨礙緊急車輛出入，或會在發生事故時影響救援工作，後果嚴重。

公署詳細審研房屋署就公共屋邨違泊問題的執管機制後，揀選4條受地理環境所限，無法在全部道路出入口安裝車輛閘機系統的屋邨﹕友愛邨、長康邨、麗瑤邨及皇后山邨作實地視察。

葵青警區2月17及18日舉行交通日，打擊工廠區車輛違泊和路邊維修車輛之違例事項。（警方圖片）

麗瑤邨有車輛在緊急通道違泊 多條屋邨晚間長期多車違泊

公署表示，在長康邨、麗瑤邨及皇后山邨實地視察期間，均發現有違泊車輛，其中麗瑤邨甚至有違泊車輛停泊在緊急通道。

陳積志表示，部分公共屋邨內個別道路因受地理和環境所限而未能安裝車輛閘機系統，以致車輛違泊的情況存在實際執管困難，在辦公時間外更為嚴重。公署實地視察發現，多條公共屋邨於晚間長期有多輛違泊車輛，部分更有可能影響緊急救援車輛。

申訴專員公署表示，從友愛邨在公署展開主動調查後的情況可見，加強執管的確有助改善違泊情況。（資料圖片／黃學潤攝）

調查：房署特別加強友愛邨非辦公時間道路管制 違泊有改善

就友愛邨的違泊問題，公署留意到房屋署特別加強在非辦公時間的道路管制行動。除了聯同房屋署特遣組打擊違泊，屋邨辦事處亦會按情況尋求警方協助。屋邨辦額外添置鎖車架，並指示保安服務承辦商加派職員專責巡邏屋邨道路。

此外，屋邨已增設閉路電視系統，個別路段更試行利用物聯網感應器，讓職員遠端實時監控交通。在房屋署銳意改善下，違泊情況已有所改善。

公署認為，多條公共屋邨於晚間長期有多輛違泊車輛，部分更有可能影響緊急救援車輛。情況並不理想。然而，從友愛邨在公署展開主動調查後的情況可見，加強執管的確有助改善違泊情況。綜合而言，公署認為房屋署處理違例泊車須作出改善，特別需要加大力度打擊在緊急車輛通道違泊的車輛，以減低安全隱患。

葵青警區9月25日進行交通日，打擊工廠區車輛違泊和電單車佔用停車位之違例事項。（警方圖片）

提12項建議 包括不警告緊急車輛通道違泊車輛 立即鎖車

公署向房屋署提出12項改善建議：

．繼續密切監察公共屋邨的違泊情況，特別是個別不能安裝車輛閘機系統的屋邨道路，並制定打擊策略；

．加大力度打擊違泊黑點；

．對於在緊急車輛通道違泊的車輛，不予警告，一經發現立即採取鎖車或拖車等執管行動；

．如有需要加強與警務處合作，安排聯合行動，加強阻嚇力及增加違規成本；

．加強監察承辦商的跟進工作，考慮在服務合約為承辦商進行執管工作訂下績效指標，並要求承辦商定期匯報執管成效；

．考慮就屋邨辦向違泊車輛發出的書面警告記錄作統計分析，協助屋邨辦監察前線職員對違泊問題作有效管理，並按需要作出督導和資源調配；

．適時檢討閉路電視監察系統及物聯網感應器的效用及試行結果；

．若上述試行安排反應正面，應積極研究在可行情況下擴展相關安排至更多公共屋邨試行，令前線人員能有效偵查違泊行為；

．應不時就打擊違泊工作安排與各屋邨辦及保安服務承辦商分享經驗和進行培訓；

．檢視現有人手，並因應實際情況探討是否需要透過內部人手調配甚或要求增撥資源，應付執管工作所需；

．加強對駕駛人士的宣傳和教育，重點提醒駕駛人士切勿在緊急車輛通道違泊；以及

．制定落實以上建議的時間表並進行定期檢討。公署欣悉房屋署接納公署提出的所有改善建議



青衣長康邨。（示意圖／資料圖片）

房署：接納改善建議 繼續改善現有打擊車輛違泊的措施

房屋署表示，認同和接納公署所提出的所有改善建議，實際上大部分建議措施已在各公共屋邨持續執行中。房屋署會繼續改善現有打擊車輛違泊的措施，適時調配人員和增撥資源，積極探討利用創新科技以提升管理效能，聯同其他政府部門適時進行聯合行動以打擊違泊行為，確保屋邨道路，特別是緊急車輛通暢通無阻。

房屋署指出，職員會持續透過日常監察、突擊巡查，以及與外判承辦商管理人員定期會面，督促及確保承辦商能有效執行合約訂明的各項工作，包括道路管制。另外，房屋署的特遣行動小組亦會根據實際情況及按屋邨辦的要求，在違泊較普遍的道路，採取針對性的突擊票控行動，以加強管制。

房屋署表示，屋邨辦同時亦要考慮居民的實際需要，特别是長者、幼童及輪椅使用人士的出行、其家屬親友的探訪需要等，故此會對短暫停泊的車輛作情理兼備的處理，貫徹以人為本的精神。