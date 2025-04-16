竹棚意外︱棚未搭好「合資格人士」已預簽安全表　申訴專員批荒唐

撰文：賴卓盈
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近年工業意外頻生，申訴專員公署今（16日）公布一項關於規管職安健的主動調查結果，揭發不少負責檢查竹棚、吊船等裝置安全的檢驗員，在未檢查其安全狀態下，已簽署表格批准使用。甚至有檢驗員在竹棚未搭建前，已簽表確認棚架安全，形容相當荒唐。

申訴專員陳積志表示，不少合資格檢驗員未檢查棚架安全狀態，已經簽署表格。（資料圖片）

建造業5年多發生108宗致命意外　19宗涉及竹棚

申述專員公署在2022年9月展開有關職安健調查，發現從2018年至2023年6月，建造業總共發生108宗致命意外，其中53宗為高空墜下，19宗涉及竹棚。

申訴專員陳積志指，在現行職安健機制下，在進行涉及竹棚、吊船裝置等的高風險作業前，必須先由合資格檢驗員檢查裝置的安全狀態，並簽署指定「棚紙」確認棚架安全。不過公署發現，有合資格人士未有檢查就已預先簽署「棚紙」，甚至未搭好棚架已經簽署，罔顧工人及大眾安全，形容「簡直荒唐」。

公署舉例，2023年，曾有勞工署人員經調查發現，有合資格人士在棚架搭建好之前已經簽署表格，最終被罰款7000元。

2018年至20236月，建造業總共發生108宗致命意外，其中53宗為高空墜下，19宗涉及竹棚。（資料圖片／羅國輝攝）

申訴專員陳積志：令人懷疑未檢查先簽署情況在業内普遍存在

他表示，涉事合資格人士往往會以一時不小心作藉口，惟其個案之多，令人懷疑未檢查先簽署的情況在業内是普遍存在。他又指，在2018至2023年期間，平均罰款只有八千至一萬多元，相對於高昂的建造費用和收益，罰款「根本就好少」，亦很少判監禁，認為罰則阻嚇力不足。有承建商更被定罪77次，視法律於無物。

申訴專員促勞工處引入抽查機制　建立電子平台上載檢查記錄

陳指必須嚴肅追究其刑責，以法律制裁違反法例人士。他建議勞工署研究就各項高風險作業指定檢查清單範本，要求合資格人士備存檢查記錄，並引入抽查機制；長遠而言，應建立電子平台，讓承建商上載其檢查記錄，從而杜絕提前簽署。

2018年至20236月，建造業總共發生108宗致命意外，其中53宗為高空墜下，19宗涉及竹棚。（資料圖片/翁鈺輝攝）

勞工署：計劃今年下半年試用無人機協助執法

勞工署回應指一直重視職安健，已按申訴專員公署的建議展開跟進工作，包括計劃在今年下半年試用小型無人機協助執法，並研究引入語音轉文字技術以協助錄取口供，提升前線人員執法及蒐證的成效；擴大安全委員會會議的參與範圍，涵蓋高危及安全表現欠佳的私營地盤，以加強風險監控；增加對安全從業員的監察，讓他們更嚴謹履行職責；以及加強監管強制性安全訓練課程的營辦機構及導師的表現等。

勞工署發言人指，亦會加強跟發展局和屋宇署的合作，繼續巡查執法、宣傳推廣及教育培訓，並配合科技應用，防止意外發生。

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