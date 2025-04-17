西九文化區夥城巴優惠　觀光套票一日任坐　9折購M+香港故宮門票

西九文化區管理局今日（17日）宣布與城巴建立策略夥伴關係，推出門票和觀光巴士優惠套票。由下星期五開始（4月25日）至7月13日，旅客如出示Citybus+觀光套票，在購買M+博物館及香港故宮文化博物館門票時，可獲9折優惠；如訂閲西九電子報，則可以65折優惠購買城巴觀光套票，票價約178元，並可於1日内任意乘搭。



西九文化區管理局今日(17日)宣布與城巴建立策略夥伴關係，推出門票和觀光巴士優惠套票。（西九文化管理局及城巴提供）

西九文化區管理局聯同城巴推出優惠，如果旅客訂閲西九電子報，則可以享有Citybus +日行觀光套票原價逾六五折優惠，折實售價為178元。城巴表示，目前有三條觀光開篷特色路線，包括「H1S藝遊香港」、「H2文化之旅」和「H2K夜賞香港」，設專屬巴士站停靠西九文化區。

西九及城巴表示，未來西九文化區管理局和城巴會推出更多聯合推廣項目，例如在不同售票平台上推出多元化的產品套票。

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀指，「超級三月」本港錄得190萬人次到訪，相信復活節及「五一黃金周」假期人流亦會暢旺。（資料圖片）

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀指，「超級三月」香港錄得190萬人次到訪，相信復活節及「五一黃金周」假期人流亦不少。她指現時來往西九的交通配套較以往完善，期望增加更多區外交通。西九文化區亦會與城巴商討在舉行煙火等大型活動時，加強疏散人流的交通配套安排。