維港遊｜羅淑佩稱短期推圓圈式路線　經鯉魚門、啟德、西九至灣仔

文化體育及旅遊局局長羅淑佩上周五（4日）結束北京訪問行程時提到向國務院港澳辦主任夏寶龍滙報時，夏寶龍冀善用本港寶貴海岸資源。羅淑佩今日（10日）接受報章訪問稱，十分重視海岸旅遊資源，已制定短中期方案，短期將加強維港觀光遊，打造「圓圈式」遊覽路線，乘船可到東九龍、尖沙咀、西九龍，以至中環、灣仔一帶。



硬件上，羅淑佩指擬於維港內外增加遊艇泊位，當中東九龍及西九龍今年內將有船隻停泊及登岸台階等設施啟用，軟件方面會拆牆鬆綁，以便海島旅遊增加一些垂釣等活動，例如提供即撈即捕即食新鮮體驗，



在郵輪旅遊方面，羅淑佩表示盛匯超級三月期間有17艘大型郵輪抵港，大部份都在啟德郵輪碼頭停靠，稍後更有載客5,000人的大郵輪來港。圖為名人郵輪（Celebrity Cruises）「名人極致號」（Celebrity Solstice）2024年11月16日首次停泊香港。甲板可看到啟德郵輪碼頭。（資料圖片）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（10日）在報章訪問稱，港擬速推海島遊，放寬垂釣加泊位。(資料圖片/廖雁雄攝）

短、中、長期發展海島海岸旅遊

羅淑佩今在香港大公文匯傳媒集團訪問透露當局的短、中、長期發展海島海岸旅遊構思。她認為，天星小輪遊維港欣賞兩岸風光受旅客歡迎，除了現時有水上的士穿梭往來紅磡、尖東和中環，可更好地用好維港。

鯉魚門新停泊上岸台階今年啟用 西九文化區登岸設施今年內落成

她提到啟德體育園已啟用，啟德郵輪碼頭也是很漂亮地方，東九龍的鯉魚門將於今年內啟用新停泊上岸台階，有助更好地遊覽東九龍水域，而西九文化區也有一個登岸設施，會在今年內落成，屆時乘船就可到東九龍、尖沙咀、西九龍，甚至到中環、灣仔一帶，可以有一個「圓圈式」的遊覽方式。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（10日）在報章訪問稱，會在軟件方面會拆牆鬆綁，以便海島旅遊增加一些垂釣等活動，例如提供即撈即捕即食新鮮體驗。（資料圖片/黃偉民攝）

牌照拆牆鬆綁推動船上垂釣 羅淑佩：即撈即捕即食是新鮮體驗

中期計劃方面，羅淑佩指會發展垂釣的旅遊活動，在牌照等方面拆牆鬆綁，推動發展船上垂釣和煮食。羅淑佩認為香港有不少漂亮海島，部份沒有水電供應，較難登岸進行大規模旅遊活動，即使同時有意見認為要保持自然環境， 但「不代表沒有東西可以做。」她提到即撈即捕即食是新鮮的體驗，「是否在法例方面、一些要求方面可以拆牆鬆綁？」

發展局已就三個旅遊片區邀請市場提交意向書

至於旅遊片區是海島旅遊的長期發展措施，羅淑佩說，發展局已就三個旅遊片區邀請市場提交意向書，並會探討興建遊艇停泊位，機場城市亦會興建幾百個遊艇泊位，她相信相關措施會令香港的海島海岸旅遊，有更新產品。

▼啟德體育園▼



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