復活節好去處｜嚴選10大節目　西九東京咖啡節、海灘採蛋親子樂等

【復活節／復活節好去處／親子活動／文青／迪士尼】復活節將至，部份港人可能準備外遊或北上玩樂。其實留在香港的節目也非常豐富，例如家長可攜同子女到馬灣或愉景灣等市郊地區，在海灘上「採蛋」感受家庭樂；文青可夥同伴侶或好友到M+博物館欣賞畢加索展覽，再逛西九文化區東京咖啡節，在假日忙裏偷閒沉醉於咖啡世界。下文將嚴選10個復活節留港活動。



馬灣復活節採蛋節於4月19日舉行。（Branches of Hope網頁圖片）

馬灣復活節採蛋節於4月19日舉行。（Branches of Hope網頁圖片）

親子好去處一︰馬灣復活節採蛋節

馬灣復活節採蛋節將於本周六（19日）在馬灣東灣泳灘舉行，每場沙灘採蛋環節提供逾4,000個復活蛋，供參與者「搜獵」，現場亦有連串表演及攤位遊戲。參與者憑入場手帶可在馬灣社區的合作食肆，以優惠價格享用多款美食。

愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華，將於本周五及六（18及19日）舉行。（香港愉景灣 Visit Discovery Bay FB圖片）

愉景廣場充氣樂園將設有巨型充氣彈床城堡。（香港愉景灣 Visit Discovery Bay FB圖片）

親子好去處二︰愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華

踏入第18屆的愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華，將於本周五及六（18及19日）舉行，小朋友將根據年齡分為5個組別參與獵蛋遊戲。愉景廣場充氣樂園將設有巨型充氣彈床城堡、多個充氣遊戲攤位，持票小童可在活動期間免費參與。

影灣園購物商場於4月11日至21日期間，到處隱藏多個復活蛋及兔子打卡點。（淺水灣影灣園圖片）

影灣園購物商場於4月11日至21日期間，將化身成奇幻仙境。（淺水灣影灣園圖片）

親子好去處三︰淺水灣影灣園「復活節奇幻仙境」

影灣園購物商場於4月11日至21日期間，將化身成奇幻仙境，園內各處隱藏多個復活蛋及兔子打卡點。若市民在商場消費滿3,000元，可獲香港救兔之家提供的「兔兔親密全接觸」體驗，家長可帶同子女與兔子近距離互動。

踏入20周年的香港迪士尼樂園舉行全新慶祝活動。（香港迪士尼圖片）

踏入20周年的香港迪士尼樂園舉行全新慶祝活動。（香港迪士尼圖片）

親子好去處四︰香港迪士尼「Duffy與好友同萌遊」

踏入20周年的香港迪士尼樂園舉行全新慶祝活動，包括全新的「Friendtastic!」巡遊表演及20周年限定版「迪士尼星夢光影之旅」，今年5月7日前更舉行年度萌粉盛會「Duffy與好友同萌遊」，米奇與好友聯同Duffy與好友換上限定服裝亮相。

「香港國際試食節暨優質食品博覽2025」將於4月18至22日在灣仔會展舉行。（官方圖片）

親子好去處五︰香港國際試食節2025

「香港國際試食節暨優質食品博覽2025」將於4月18至22日在灣仔會展舉行，雲集國際特色食材、食品及伴手禮等，入場人士可預先試食再考慮購買。主辦方更安排多個國家或地區圠民族特色節慶表演，足不出戶恍如置身當地。

馬灣挪亞方舟將於4月18日至5月5日期間，舉行巴士主題活動「玩轉馬灣巴年華」。（旅發局圖片）

「玩轉馬灣巴年華」場內提供經典古董巴士展覽，也有遙控巴士駕駛樂及巴士路線對對碰等互動遊戲。（旅發局圖片）

親子好去處六︰挪亞方舟「玩轉馬灣巴年華」

馬灣挪亞方舟將於4月18日至5月5日期間，舉行巴士主題活動「玩轉馬灣巴年華」，場內提供經典古董巴士展覽，也有遙控巴士駕駛樂及巴士路線對對碰等互動遊戲，適合全港巴士迷及小朋友歡渡假期時光。

全球首間超音鼠主題競技場，進駐新落成的啟德體育園運動健康中心。（官方圖片）

全球首間超音鼠主題競技場，進駐新落成的啟德體育園運動健康中心。（官方圖片）

親子好去處七︰全球首間超音鼠主題競技場

日本遊樂園品牌JOYPOLIS SPORTS，早前進駐新落成的啟德體育園運動健康中心，室內5層高、佔地近3萬平方呎，以超音鼠為運動主題，設有三大主題區，包括忍者道場、超音鼠競技場及未來運動館等，內有AR攀岩牆、空中金環大冒險等互動設施項目。

「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL」將於4月18日至21日在西九文化區藝術公園舉行。（旅發局網頁圖片）

入場人士可體驗手沖、拉花及咖啡調酒等活動。（官方圖片）

文青好去處一︰COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL

大型戶外咖啡節「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL」，將帶同首次來港的東京咖啡節，於4月18日至21日在西九文化區藝術公園舉行，匯聚超過100個市集攤檔，入場人士可體驗手沖、拉花及咖啡調酒等活動。

M+博物館正舉辦「香港賽馬會呈獻系列︰畢卡索──與亞洲對話」特別展覽。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

M+博物館向巴黎國立畢加索藝術館借出逾60件畢加索作品。（M+博物館網頁圖片）

文青好去處二︰M+畢加索特別展覽

M+博物館正舉辦「香港賽馬會呈獻系列︰畢卡索──與亞洲對話」特別展覽，為10多年來首個在香港舉辦的大型畢加索展覽。博物館向巴黎國立畢加索藝術館借出逾60件作品，包括《雜技演員》、《海邊的人像》、《多拉・瑪爾肖像》等。

太古城中心與Kodak（柯達）即日起5月18日，合辦全港首個Kodak官方大型聯乘活動《HAPPY SNAPS》。（官方圖片）

太古城中心與Kodak（柯達）即日起5月18日，合辦全港首個Kodak官方大型聯乘活動《HAPPY SNAPS》。（官方圖片）

文青好去處三︰太古城中心×Kodak《HAPPY SNAPS》

太古城中心與Kodak（柯達）即日起5月18日，合辦全港首個Kodak官方大型聯乘活動《HAPPY SNAPS》，設有10個Y2K韓風打卡熱點，包括ColourPlus菲林筒閃光隧道、街頭路牌復古打卡牆等。場內亦設Kodak期間限定店，出售各類型菲林及周邊產品等。