復活節假首日72.4萬港人出境　累計兩日百萬人次北上　按年增一成

一連四日復活節長假期周五（18日）開始，根據入境處數字，長假首日有約72.4萬港人出境，較去年同期增3.36%。假期前夕、即周四（17日），已有約60.5萬市民出境，連同周五，即有約133萬人次離港。而這兩日則合共有57.3萬港人次入境，即「淨流失」港人達75.6萬。



港人北上潮依然，出境人次總計中，有55.6萬港人次經各陸路口岸北上，連同假期前夕的45.1萬北上人次，即累計有約100萬人返內地度假，較去年同期增約一成。



一連四日復活節長假期周五開始，大批港人北上度假。（資料圖片）

單日「淨流失」約41.4萬人次

入境處資料顯示，復活節長假首日 有約83.2萬人次包括香港居民、內地及其他訪客出境，同日總入境人次則有41.8萬人次，即離港總人次仍較入境多一半，單日「淨流失」約41.4萬人次。

訪客入境人次僅約12萬

以港人外遊人次分析，昨日有約72.4萬人次出境，有29.8萬人次入境。內地及其他訪客，則有10.8萬人次出境，有約12萬人次入境。

訪客入境人次僅約12萬，但長假首日的4月18日，銅鑼灣仍有人氣，位於希慎廣場的人氣麵包店Bakehouse門外有近20人排隊輪候購買。（資料圖片/任葆穎攝）

去年復活節長假首日，港人出境人次有約70.1萬，今年較去年同期增3.35%、多約2.4萬港人次出境。

有約55.6萬港人次昨日經各陸路口岸北上。（資料圖片）

假期首日 約55.6萬人次北上

港人北上潮持續，有約55.6萬港人次昨日經各陸路口岸北上，連同假期前夕的45.1萬北上人次，即累計有約100萬人返內地度假。

港人北上潮持續，有約55.6萬港人次4月18日經各陸路口岸北上，連同假期前夕的45.1萬北上人次，即累計有約100萬人返內地度假。（資料圖片）

當中，最多港人經羅湖口岸返內地，有約15.5萬人次，其次是落馬洲支線及深圳灣，分別有約14.4萬人次及10.2萬人次。