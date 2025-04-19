復活節體驗港珠澳大橋北上 田北辰塞四個鐘揭漏洞｜政壇諸事町
撰文：文維廣
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復活節長假期昨日（18日）開始，不少港人出外旅遊或北上消費。實政圓桌立法會議員田北辰決定留港，約了一班中學同學到中山打高爾夫球，打算即日來回。結果，他成功體驗到長假期出行的苦況，在港珠澳大橋口岸驚現大塞車，由金鐘到珠海耗時4小時，但他表示毫無怨言。
田北辰故意不選擇深圳灣直上深中通道：體驗唔到塞車
田北辰表示，本身與太太打算長假期留港，但有中學同學約他到中山打高爾夫球，加上他自己想藉此機會體驗港珠澳大橋的塞車情況，故昨日（18日）出發。他甚至表示，特意不選擇深圳灣直上深中通道的路線，皆因體驗不到「塞車排長龍」的苦況。
結果淨係香港出境就排咗一個鐘，跟住大橋條路又順暢返，但之後入珠海，又係多車到嚇死人！
田北辰在早上8時半出發，到抵達港珠澳大橋口岸前都十分順暢，但到口岸附近「變咗天」，同車的同學只是去一去洗手間，僅7分鐘後突然湧出近千輛車，司機決定先到澳門停車場，再兜路到珠海。
但田北辰的「塞車體驗」尚未結束。他表示，到珠海亦是人山人海，更投訴珠海的自助閘機入境5次未能認證他的回鄉證，結果「因快得慢」浪費不少時間，認為內地部門要升級閘機。他表示，司機本身「好熟路」，事前估計兩小時就可到達中山，最終由金鐘到珠海的路程已耗時4小時。
港車北上預約過關如同虛設？
就本次「塞車體驗」，田北辰表示毫無怨言，「因為我真係想體驗下」。他亦發現不少問題，包括港車北上預約是為了分流，但有人指無論預約什麼時段，都可以任何時間到口岸過關。他又稱，有人指沒有預約其實都可以抵達珠海，只要在過關時表示要到澳門，然後到澳門停車場再轉抵珠海。
對於這些道聽途說，田北辰表示會去查證，「如果真係有呢啲情況，再加埋唔按預約時段都可以經大橋入境，真係差唔多係冇王管！」他又說，會在立法會向港府反映問題，令大家都可以合理使用港珠澳大橋北上 。
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