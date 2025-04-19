試食節2025｜燒賣配啤酒突出重圍　檔主稱人流倍增　市民讚氣氛好

今日（19日）是復活節長假期第二日，不少市民選擇外遊，不過也有大批人留港消費。「香港國際試食節暨優質食品博覽2025」昨日（18日）起一連五日在灣仔會展舉行，活動第二日依然人頭湧湧。有參展商表示人流較昨日多一倍，形容成績超乎預期，「原來有好多人留港消費！」也有市民說今次試食節是眾多美食展覽之中，氣氛最好的一個。



售賣鯪魚製品業昌食品攤檔外有近40人排隊試食。（任葆穎攝）

檔主稱人流較預期好 入多兩至三成貨

疫情後首次復辦的「香港國際試食節暨優質食品博覽2025」，由周五（18日）至下周二（22日）於會展舉行，逾百個參展商、超過30個國家及地區美食品牌進駐，是歷屆規模最大。上午11時許，場外有過百人排隊輪候入場，場內人潮如鯽，相當擠擁，當中為數不少是長者。

售賣鯪魚製品業昌食品攤檔外有近40人排隊試食，負責人曾先生表示，今日人流較昨日多一倍，「開舖到而家人流無減過，成績好滿意，超乎咗我哋預期⋯⋯原來有好多人留港消費」。他又說，已增加20%至30%供應存貨，暫時最大一宗生意額為逾千元。他指，其品牌開張不足一年，因此不少貨品都有10%折扣優惠，另外推出1元順德鯪魚丸優惠，每日限量20盒，每人限購一盒。

售賣鯪魚製品業昌食品攤檔外有近40人排隊試食。（任葆穎攝）

市民盧小姐第一次參與試食節，她表示喜歡吃東西，「（試食節）綜合晒咁多嘢就過嚟。」她排了5分鐘試食鯪魚肉，因為喜歡吃魚，但場內鯪魚肉的選擇不多，所以願意花時間排隊。她又認為今次試食節，是眾多美食展覽之中氣氛最好的一個，人流也比較多，她說希望留港消費，支持本地經濟。

市民稱已提早三日外遊 復活節假留港消費振興經濟

市民陳女士在試食節上午10時甫開始便入場，希望避開人潮，她逗留兩個多小時已花費約600元買肉骨茶、陳醋等，「主要過嚟試食吓、行吓。」被問為何選擇留港而不外遊，她說擔心長假期人流多，所以提早三日外遊；同行王女士則說「都要振興返本地經濟嘅，個個走晒咁點算？」她又認為，場內攤位佈置不善，「有啲檔口縮入去、有啲凸出嚟，有時以為未行，但其實實行過！」

不少檔口售賣具香港特色的食品，售賣啤酒的Heroes Beer員工關先生表示，聯同燒賣關注組推出一款口味較清爽的海鹽金橘啤酒，該檔口亦售賣燒賣，冀食客兩者配搭並突出燒賣鮮味，「淨係買啤酒就比較寡，所以特登推出燒賣，有翻個主題性。」

燒賣配啤酒突出重圍 最大宗生意額300至400元

他又認為，試食節人流比想像中多，昨午也有較年青的市民入場。該檔口今次主要售賣較易入口的啤酒，並推出20%至30%折扣優惠，暫時最大一宗生意額約為300至400元。

對上一次試食節已是2018年在九龍灣舉行，當時吸引15萬入場人次，大會期望今屆突破20萬人次參與，當中有50個內地旅行團確認蒞臨。