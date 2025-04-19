六合彩復活節金多寶｜頭獎5000萬各懷「中獎夢」　有人嫌煩不買樓

【六合彩／復活節／金多寶／復活節金多寶】六合彩復活節金多寶攪珠今晚（19日）舉行，今期特設3,800萬港元金多寶，馬會估計10港元一注獨中，幸運兒可獲5,000萬元。



十大幸運投注站第四位的尖沙咀漢口道投注站今午人流未算多，前來購票市民各懷「黃金夢」，有補習教師期望可向母校香港理工大學「報恩」，捐贈數百萬元；有剪型師愛心爆棚，將抽出1,000萬元建立「毛小孩之家」，拯救流浪貓狗。也有市民嫌買樓麻煩，堅決繼續租住美孚約700呎的單位。



六合彩復活節金多寶攪珠今晚（19日）舉行，今期特設3,800萬港元金多寶，馬會估計10港元一注獨中，幸運兒可得5,000萬元。（黃浩謙攝）

踏入復活節假期第二日，尖沙咀今日人頭湧湧，不過漢口道投注站下午人流不多，目測市民買六合彩只花數分鐘。

復活節金多寶2025至傍晚錄9200萬投注額 超去年總額

截至今午約5時正，今期復活節金多寶的投注額約9,200萬元，已超過去年同期近8,400萬元。

若一注獨中，彭先生期望向大學捐贈數百萬元，首選母校香港理工大學。（歐陽德浩攝）

補習老師如中頭獎冀「報恩」向母校捐數百萬元

其中從事補習的彭先生大學畢業5年後事業有成。他表示若一注獨中，將向母校香港理工大學「報恩」，捐贈數百萬元。至於剩餘的數千萬元則放在銀行定期存款，並抽取一部份邀請家人到歐洲旅遊。

若一注獨中，詹小姐（左一）期望可建立「毛小孩之家」，拯救流浪貓狗。（歐陽德浩攝）

有人稱會抽1000萬建立「毛小孩之家」拯救流浪貓狗

從事剪型師的詹小姐愛心爆棚，平常做義工為有需要的市民義剪。她揚言要振興香港，若一注獨中，將會抽出1,000萬元建立「毛小孩之家」，拯救流浪貓狗。「叫做對寵物界嘅一份支持同獎勵，你見好多流浪貓狗都好慘，都要幫助下。」

但她不考慮置業，稱喜歡窩居生活，強調只希望照顧好家中小孩。「唔諗到咁遠喇，諗下可以點樣將小朋友同貓貓狗狗養到肥肥白白就算。」

薜小姐強調不會考慮投資，繼續租住美孚約700呎的單位，認為買樓非常麻煩。（歐陽德浩攝）

亦有市民期望維持目前安穩的生活，在尖沙咀工作的薜小姐強調不會考慮投資，若中獎仍會繼續租住美孚約700呎的單位。

嫌煩不買樓只租樓 會否換大單位？市民︰唔會喇 抹地好辛苦

她認為買樓非常麻煩︰「你唔知樓好煩咩？要維修，要管理費，跟住好多虢礫緙嘞，跟住啲後遺症仲慘過租樓，租樓安安樂樂。」那麼會否轉租面積更大的單位？她笑說︰「都唔會喇，因為要抹地好辛苦。」