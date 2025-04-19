六合彩復活節金多寶2025｜5000萬頭獎今晚攪珠 3連續號碼近期旺
撰文：林遠航
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六合彩復活節金多寶攪珠今晚（19日）舉行，今期特設3,800萬港元金多寶，馬會估計10港元一注獨中，幸運兒可得5,000萬元。復活節金多寶2025獎券周二晚（15日）攪珠後已發售，截至今午，投注額超過8300萬元。
「22」號成復活節金多寶幸運號碼 近十期攪出5次
㯫馬會資料，近10次的復活節金多寶攪出次數最多的號碼是「22」號，被攪出過5次，而「20」號及「21」號亦被攪出4次。
六成幸運兒於復活節金多寶以複式獎券中頭獎
在近5個復活節金多寶中， 有5位幸運兒以複式獎券中頭獎，佔總數超過六成。
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