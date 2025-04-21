全運會沙灘排球測試賽完成　楊德強：將與各部門檢討為正賽準備

一連3日舉行的第15屆全運會沙灘排球項目測試賽，周日（20日）在維園順利完成，最終由王沛林及莊紀來獲得男子組冠軍，曾岳羚和黃雯靖奪得女子組冠軍。全運會統籌辦主任楊德強周日表示，稍後會與各相關政府部門及機構檢討流程和細節，為11月的正賽做好準備，並強感謝各單位及義工為今次賽事提供協助。



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測試賽賽事由全運會統籌辦主辦，中國香港排球總會協辦，中國排球協會為指導單位。內容包括賽事運行流程、賽事組織、功能房配置、信息系統、醫療服務、安保、廣播安排、體育展示及頒獎流程和義工服務等。

期間進行跨部門模擬演練

3日賽事共有約1300位全運義工參與，服務範疇包括賽事助理、場內外觀眾服務、認證及安檢口助理等。賽事期間，其中約170位義工每日當值提供場地賽事服務，包括主場及副場場地的平沙、撿球、翻分牌等工作。他們均已接受相關培訓。

全運會統籌辦也在19日和相關政府部門及機構，包括醫院管理局、消防處、醫療輔助隊及中國香港排球總會，在場內進行模擬演練，加強賽事進行期間的緊急應變能力。