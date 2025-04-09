曾國衞：立法會選舉投票率無硬指標　與全運會一併宣傳相得益彰

今年12月7日為立法會換屆選舉投票日，預算開支12.8億，較上次選舉高出52%。政制及內地事務局局長曾國衞今日（9日）在審議本年度預算案的特別財委會上表示，政府會研究將11月的第十五屆全國運動會及12月立法會選舉兩項宣傳工作一併進行，認為成果會更加顯著，具體宣傳策略正在研究當中：「相輔相成、相得益彰」。



會議上，多名議員問及政府如何加立法會選舉的宣傳工作。曾國衞表示，投票率受不同因素影響，政府沒有硬指標，但會繼續宣傳選舉制度，望市民明白選舉的重要性。



政制及內地事務局局長曾國衞（廖雁雄攝）

多名議員關注選舉及補選開支

曾國衞表示，立法會選舉及十五運會都有不同元素，可以關注十五運會的同時帶出立法會選舉的信息，具體策略正在研究，但認為會相輔相成、相得益彰。

年底的立法會選舉的預算開支為12.8億元，多名議員關注如何加強宣傳效果。新思維立法會議員狄志遠指，選舉預算開支較上屆多52%，又稱之前區議會選舉宣傳鋪天蓋地，惟投票率仍較低。勞聯立法會議員林振昇則指，將於9月7日舉行選委界別補選預算開支達2.3億，但界別選民人數較少，問及當局會否考慮壓縮開支。

曾國衞表示投票率受不同因素影響，政府無訂立硬指標。他指出，選舉對市民、社會，甚至「一國兩制」十分重要，政府大力宣傳選舉的目標是令市民積極參與投票。此外，他指出部分先進國家的城市投票率與香港相若、甚至更低，表示香港選舉宣傳工作有成效。對於選委界的補選開支，曾國衞表示開支增加但同時成效都有提升，認為值得。

工聯會回應《施政報告》。（盧翊銘攝）

工聯會立法會議員鄧家彪問及，會否在機場、東涌設鄰近邊境票站。曾國衞表示，過去曾成功安排鄰近邊境票站，政府會研究建議及考慮合適的場地，有需要會公布安排。