全運會2025沙排測試賽｜維園變沙排場　港將讚：沙排運動員的夢想

全運會沙灘排球項目測試賽周五（18日）開始一連3日在維多利亞公園舉行，共9隊男子及8支女子隊伍參賽，首兩日打分組賽、周日上演決賽。

賽會在維園的足球場搭建沙排場地，參賽港將包括將代表香港出戰全運會的黃嘉潤/謝鍵泓，以及仍在爭取全運資格的王沛林/莊紀來，兩對組合今日分別順利獲勝。

黃嘉潤直言，在高樓大廈包圍下的沙排場作賽，「是我們沙排運動員夢想的地方，整件事很香港」。



（高詩琦攝）

香港的本地沙排賽事，平日多在康文署的沙排場舉行，有觀眾觀看的比賽少之又少，遑論在市區比賽。今日的測試賽場地跟大型運動會的場地無異，整個比賽場區幾乎佔據整個維園硬地足球場，有兩個比賽場地，一個較大的1號場和一個較小的2號場，另設熱身場地；入口設安檢區，也有急救站等設施。

全運會2025｜維園變身沙排場地，被高樓大廈包圍，充滿香港特色。（黃浩謙攝）

在1號場內有大型螢幕顯示即時比分、球隊球員名字及球衣顏色，相當清晰；比賽時也有節拍強勁的音樂和現場播報員，主要以廣東話播報，但進場及宣讀比分時，則以普通話和粵語播報。比賽每次暫停，即有多名工作人員平整場地，頗具效率。

（黃浩謙攝）

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黃嘉潤/謝鍵泓早前在全運香港資格賽，以首名奪得11月代表香港在主場出戰全運的資格，他們周五在測試賽對另一香港組合李雯偉/古顯庭，以直落兩局21：11及21：18獲勝；至於王沛林和莊紀來則以21：19及21：13擊敗廣東隊的譚華鋒/鄭銘毅，王/莊早前在資格賽排名第2，7至9月需在內地舉行的8站資格賽，爭取成為全國前24名，才可獲參賽資格。

（高詩琦攝）

黃嘉潤坦言香港已十多年未有舉辦沙排國際賽事：「在這個環境，高樓大廈中間有個沙排場，其實是我們沙排運動員夢想的地方，整件事『好香港』。」謝鍵泓則表示感覺很好：「第一次在香港打這麼大型的賽事，所有設備、場地、設施都很齊全。」兩人指在外地的比賽場地，大多在沙灘，較少會在市區內，即使是在市區但會較接近海邊。黃嘉潤續道：「這個機會可能是人生只有一次，首兩天來練習時已很興奮。」 兩人表示，會更加期待11月的正式賽事。比賽期間數度下起較密的雨，但未算太大，他們指有時下雨後沙地較硬，反而有助跳躍，惟天氣有點侷促。

黃/謝之前在資格賽負傷上陣，兩人表示獲得資格後調整了一個月，到今周才開始較密集的訓練，「獲得資格後鬆了口氣，能輕鬆地為一個目標準備，會練得比較有衝勁」。兩人雖已獲全運資格，但稍後仍會參加國內的資格賽，爭取更高的種子排名。

王沛林（中）。（黃浩謙攝）

王沛林笑言，自己上一次在香港參加規模較大的賽事已是12年前：「很多運動員都說，在主場就像在家裏，很多人叫你，我一直也想有這感受，在香港打，我真的會出盡力、搏盡。」其拍檔莊紀來則表示，礙於自己年紀較大、兩人也有傷患在身，他曾想過不參加測試賽，「幸好我拍檔（王沛林）找來物理治療師為我急救，之後小腿鬆了一點，才決定繼續打，沒想過今天會是賺了，沒想過會贏」。

王沛林跟莊紀來合作的時間只有短短幾個月，兩人坦言之前資格賽時配合未算最理想，但現在一直進步，王沛林道：「我們要靠自己能力，去爭入這個全運會。」

莊紀來（右）。（黃浩謙攝）

廣東隊兩名代表譚華鋒/鄭銘毅認為，維園沙排場地相當不錯、氣氛也好：「這個場地也很漂亮，而且那個沙子跳起來也感覺比較適應，加上這個場地有觀眾看我們打球的感覺就不一樣，就挺好。」兩人指，國內比賽多在海邊或在學校，「然後感覺來到香港這邊，就感覺這還蠻舒服的，就這種感覺是非常的舒服吧，舒適一點，我是比較喜歡在這種地方打球。」

有觀眾於網上領取門票，特地到現場觀戰。（黃浩謙攝）

觀眾馮小姐是在網上領得門票，她表示是第一次現場觀看沙灘排球，之前只在電視上看過奧運賽事，認為現場氣氛相當好、比賽緊湊、工作人員也很勤快，「原來現場還會播音樂、開始比賽時又停下，不錯。」她表示11月全運會時也希望觀賽。

全運會將在今年11月9至21日在粵港澳大灣區舉行，香港主辦8個項目，包括沙灘排球、場地單車、男子手球、劍擊、保齡球、U22籃球和七人欖球。