復活節｜西九高鐵站迫滿抵港人潮　不少港人早回港　的士站排長龍

一連四日的復活節假期今日（21日）結束，大批趁假期北上的港人回港，下午1時多西九高鐵站出現人潮，大批人排隊出閘。根據高鐵站屏幕顯示班次，約5至10分鐘有一班車從深圳、廣州等城市抵港。高鐵站人流雖多，但過關情況大致順利。有港人指過關僅需10分鐘。



4月21日，復活節假期結束，西九高鐵站有大批趁假期北上的港人回港。（盧翊銘攝）

4月21日，復活節假期結束，西九高鐵站有大批趁假期北上的港人回港。（盧翊銘攝）

4月21日，復活節假期結束，西九高鐵站有大批趁假期北上的港人回港。（盧翊銘攝）

西九高鐵站迫滿抵港人潮 的士站排長龍

西九高鐵站抵港大堂，大批港人及內地旅客排隊出閘，秩序大致良好。當中，不少人是一家大細，拖著行李返港。港鐵職員在場協助，疏導人潮。

4月21日，復活節假期結束，西九高鐵站有大批趁假期北上的港人回港，的士站排長龍。（盧翊銘攝）

4月21日，復活節假期結束，西九高鐵站有大批趁假期北上的港人回港，的士站排長龍。（盧翊銘攝）

另一個排長龍的位置，在高鐵站內的的士等候區，大批旅客輪候等上車出市區。

盧先生：「本身去日本嘅，但因為擔心有地震，就臨時改咗去深圳。」（林幸泉攝）

盧先生擔心日本地震 復活節假改為北上花萬元

盧先生趁假期到深圳及廣州旅遊，主要是吃喝玩樂，花費5,000至10,000元。他表示，雖然近年經常去深圳，但今個復活節假仍選擇到深圳，一來因為距離近，二來因為擔心日本地震：「本身去日本嘅，但因為擔心有地震，就臨時改咗去深圳。」

4月21日，復活節假期結束，西九高鐵站有大批趁假期北上的港人回港。（盧翊銘攝）

4月21日，復活節假期結束，西九高鐵站有大批趁假期北上的港人回港。（盧翊銘攝）

4月21日，復活節假期結束，西九高鐵站有大批趁假期北上的港人回港。（盧翊銘攝）

4月21日，復活節假期結束，西九高鐵站有大批趁假期北上的港人回港。（盧翊銘攝）

譚先生今天中午提早回港：「梗係提早啲啦，避開啲人流。」（盧翊銘攝）

譚先生北上掃墓提早回港避人潮

亦有不少人選擇在假期回鄉掃墓。譚先生到廣東省某市掃墓，憶述回程時在高鐵上也很多人，證明特意提早今日中午回港的決定是正確：「梗係提早啲啦，避開啲人流。」

吳先生4日北上旅程，花費約3,000元。（盧翊銘攝）

吳先生北上掃墓花費約三千元

吳先生亦是北上掃墓，透露在廣東省雲浮市沒有太多消遣活動，只是到超級市場購物，四日復活節假期僅花費約3,000元，形容當地物價較香港便宜：「梗係啦，生活質素都唔同啦。」

4月21日，復活節假期結束，西九高鐵站有大批趁假期北上的港人回港。（盧翊銘攝）