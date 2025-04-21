復活節｜香園圍口岸港人早回家避人潮 10分鐘過關出巴士站要排隊
撰文：賴卓盈
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復活節假期最後一日，香園圍口岸今日（21日）陸續有港人回港，早上人流不多，有港人透露約10分鐘完成過關。至中午12時許，口岸開始出現入境潮，大多是內地團，港人較少，對開巴士站亦出現排隊人龍，很快疏散，未見「打蛇餅」。
黃小姐惠東旅行四日提早回家避人潮
趁復活節假到惠東旅行四日的黃小姐，在假期最後一天回港。她解釋擔心晚上過關人數較多，故提早回港，形容香園圍口岸中午前入境香港人流不多，香港居民通道暢順，很快便能過關。
四日北上消費約二千元
北上消費成風，黃小姐憶述過去四日消費約二千元，去了雙月灣等地。她認為內地物價便宜，亦有不同省份的菜式，故不時會到最喜歡的順德、廣州、中山等市，反而距離香港較近的深圳物價較其他市貴，即使常去也大多不過夜，即日來回。
李先生深圳玩2日 提早回港過關快
李先生復活節假期到深圳遊玩2日，他同樣指入境的港人不多，很快便能過關。兩日花費一至二千元的他認為深圳物價較香港便宜，故經常到當地吃飯及逛街。
勞先生同樣擔心夜晚太多人同時過關，故提早回港。他於復活節假期間到深圳遊玩2日，花費約3000元，主要去了各大商場逛街，如「COCO park」等。他表示，內地商場除了購物外，還有很多樂園、按摩店等，消費選擇多，性價比亦高。
內地客等逾一小時過關香港
港人入境香港約10分鐘完成過關，內地人則需花較長時間。內地旅客李小姐指，口岸人流以內地旅客多，人龍排至內地口岸的大堂地下，她等了一個多小時才過關到香港。
政府早前預計今日將有61.8萬人次入境，跨境大多使用各陸路管制站回港，預計返港高峰時間的公共交通需求較高，已指示各營辦商加強服務。
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