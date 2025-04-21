西九咖啡節｜咖啡迷入場2小時飲4杯　為嚐東京咖啡排隊3小時

【復活節／咖啡節／西九東京咖啡節】一連四日的西九咖啡節今日（21日）來到最後一日，人流繼續絡繹不絕。有咖啡迷入場兩個多小時，已買了四杯咖啡，花費300多元；亦有咖啡迷為一嘗來自東京的咖啡，排隊三小時都照排。他們均不約而同感嘆，入場人數實在太多。



「COFFEE HK X TOKYO COFFEE FESTIVAL」在復活節四日假期於西九文化區舉行。在4月21日最後一日，不少參展商檔位仍排長龍。（林遠航攝）

「COFFEE HK X TOKYO COFFEE FESTIVAL」在復活節四日假期於西九文化區舉行。在4月21日最後一日，有市民及遊客來品嚐咖啡及打卡。（林遠航攝）

「COFFEE HK X TOKYO COFFEE FESTIVAL」在復活節四日假期於西九文化區舉行。在4月21日最後一日，檔位人員悉心調配的咖啡，吸引大批愛好者。（林遠航攝）

「平時都唔覺香港咁多人飲咖啡」

林先生、羅先生、趙先生在東京咖啡節的其中一個攤檔，排了三個小時，各買了一杯咖啡。林先生表示，感受到咖啡有不同的果味，指是平常比較少見，比較獨特。他們又表示，「入得嚟就預咗排」，不過指天氣太熱，因此有點辛苦。

4月21日「COFFEE HK X TOKYO COFFEE FESTIVAL」最後一日，林先生（右）、羅先生（中）、趙先生（左）在東京咖啡節的其中一個攤檔，排了三個小時，各買了一杯咖啡。（何頴賢攝）

三位咖啡迷早前已經提早購票，但由於前兩日人數太多，最終轉為今日入場，笑言「平時都唔覺香港咁多人飲咖啡」，本身打算飲三杯咖啡，但現時未必排到。

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獨自入場在排隊買雪糕的馬先生先後買了四杯咖啡，認為質素都不錯，其中兩杯只售55元，認為「幾抵飲」。

4月21日「COFFEE HK X TOKYO COFFEE FESTIVAL」最後一日，馬先生入場僅兩個多小時，便買了四杯咖啡、一包咖啡豆，共花了300多元。（何頴賢攝）

他透露到過東京咖啡節展區，除了買一杯手沖咖啡，亦買了一包咖啡豆，入場僅兩個多小時，便花了300多元。他又透露，有打算到東京咖啡節展區再續杯，惟要看視乎人龍，指「真係太多人」。