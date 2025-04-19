西九咖啡節｜主辦方︰首日逾萬人進場較預期高　往後不設現場購票

【復活節／咖啡節／西九東京咖啡節／西九文化區】西九咖啡節昨日（18日）開鑼，吸引大批市民排隊進場，下午更一度需要輪候兩小時。主辦方今日（19日）回應指，首日的入場人數逾一萬人，較原定預期高，已吸取意見調整安排，包括活動期間不再提供現場購票，以及將不同類型的門票分開不同櫃枱處理。



大型戶外咖啡節「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL」由4月18日起至21日），每日早上11時至晚上8時正，在西九文化區藝術公園大草坪舉行。（黃浩謙攝）

西九咖啡節昨日大排長龍 有市民放棄入場

大型戶外咖啡節「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL」昨日（18日）起，一連四日在西九藝術公園草坪舉行，吸引大批市民及旅客到場，更一度引起混亂。

有市民在社交平台質疑為何在網上購票後，仍要排隊換領手帶進場，不解為何不能直接掃瞄二維碼，最終因估計排隊需要兩小時，只能無奈放棄入場。有留言更稱：「懷疑西九係今日最多人嘅地方。」

大型戶外咖啡節「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL」由4月18日起至至21日），每日早上11時至晚上8時正，在西九文化區藝術公園大草坪舉行。（黃浩謙攝）

主辦方今日回應指，活動首日（18日）的入場人數逾一萬人，較原定預期高，當時已吸取不同意見，即時稍作調整，例如昨日下午3時起已暫停售現場售票，優先處理各網上平台的預訂。

主辦方︰調整入場安排後 今日排隊時間約15分鐘

主辦方接下來會繼續相關調整，活動期間不再提供現場購票，市民及旅客必須在網上購票方可進場，同時不同類型門票會分開處理，分為一日票及通行證換領櫃枱，盡力減少輪候時間，若按今日的統計，排隊約15分鐘便可進場。

大型戶外咖啡節「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL」由4月18日起至至21日），每日早上11時至晚上8時正，在西九文化區藝術公園大草坪舉行。（黃浩謙攝）

籲剛開場或接近黃昏時段進場 避開人流高峰期

主辦方提醒，通行證和門票不設指定日期和入場時間，可在活動期間任何一日使用，而根據首日人流情況，市民可考慮在早上剛開場或接近黃昏時段進場，以避開人流高峰期。

咖啡節「COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL」由4月18日起至21日），每日早上11時至晚上8時正，在西九文化區藝術公園大草坪舉行。