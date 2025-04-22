復活節｜長沙成港人北上新寵？　旅遊業界：當地每數月便來港吸客

【復活節／北上消費／北上旅遊／專業旅運／湖南／長沙／高鐵遊】接載約800名港人的高鐵專列於上周五（18日）復活節假期首日，由香港西九龍站抵達湖南省會長沙，有網民更對長沙滿是港人感到震驚，「去到長沙都周圍聽到廣東話」。究竟長沙從何時起成為港人的新貴，又如何從一眾內地城市中突圍而出？



翻查資料，長沙去年共錄得17.95萬名港澳旅客，當局為了吸引港人，更在今個農曆新年啟動「萬名港人遊長沙」交流活動。其實內地城市有見深圳成功「奪取」香港的消費力，都各出奇謀，希望從港人北上熱潮中分一杯羹。



旅遊促進會總幹事崔定邦透露，長沙有關方面每隔數個月便來港，向業界積極推廣當地旅遊。他分析指，由於「湖南衛視」的節目為人熟知，長沙擁有強大的文化軟實力，高鐵網絡的完善拉近兩地距離，加上當地旅遊資源豐富，湘菜又較為符合港人的口味，估計長沙未來將成為港人的後花園。



專業旅運舉辦4日3夜長沙高鐵專列團，在復活節首日（18日）出發。（專業旅運FB圖片）

專業旅運舉辦4日3夜長沙高鐵專列團，在復活節首日（18日）出發。（專業旅運FB圖片）

專業旅運復活節辦800人超大長沙旅行團 有團友不滿太多人

復活節假期大批港人選擇北上旅遊，湖南長沙似乎正成為港人的新寵，例如專業旅運舉辦4日3夜長沙高鐵專列團，景點包括到被譽為「中國煙花之鄉」的瀏陽欣賞煙花慶典等，惟有團友不滿「太多人」，批評影響到旅遊體驗。據了解，該專列共接載約800名團友。

港人遊長沙感震驚︰去到長沙都周圍聽到廣東話

除了旅行社舉辦的長沙團大受歡迎外，也有部份港人選擇到當地自由行。有網民昨日（20日）在討論區發文指，對長沙滿是港人感到震驚，「去到長沙都周圍聽到廣東話，仲以為去遠少少冇人（香港旅客）。」

2025年2月8日，「非遺過大年 長沙最韻味」長沙非遺走進香港推廣交流活動暨「萬名港人遊長沙」啟動儀式舉行。（網上圖片）

長沙市文旅廣電局農曆新年啟動「萬名港人遊長沙」交流活動

翻查湖南省文化和旅遊廳資料，原來長沙市文旅廣電局為了吸引港人到當地感受歷史和革命文化，在今個農曆新年已啟動名為「萬名港人遊長沙」的交流活動。文中更解釋︰「本次來長沙的香港旅遊專列，正是春節期間在香港進行推介和對接後取得的成果。」

去年17.95萬港澳旅客遊長沙︰五一商圈仿佛成為粵語區

該文又指出，香港是長沙重要的旅遊客源地，去年排行港人北上熱門目的地的第4名，合共接待入境旅客共77.78萬人次，其中來自港澳的旅客佔17.95萬人次，形容「熱鬧非常的五一商圈，仿佛成為粵語區」。

香港明星謝霆鋒現身「湖南衛視」的跨年舞台。（影片截圖）

吸引點一︰港人觀賞「湖南衛視」節目對長沙漸感興趣

究竟長沙有何吸引力，從何時開始成為港人的新寵呢？旅遊促進會總幹事崔定邦分析指，長沙擁有強大的文化軟實力，其中「湖南衛視」的節目為人熟知，包括《我是歌手》等，估計部份港人在觀看節目的過程中，漸漸對長沙提起興趣。

吸引點二︰高鐵車程3小時 市內有多個打卡景點

崔定邦指出，長沙是內地發展成熟的旅遊城市，高鐵網絡完善，香港至當地的車程僅3個小時，同時旅遊資源豐富，景點包括毛澤東青年藝術雕塑等，市內更設有多個打卡點，極具旅遊潛力。

旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料相片）

吸引點三︰夜市文化濃厚 湘菜辣味適中符合港人口味

美食也是長沙的賣點之一，崔定邦表示長沙也有濃厚的夜市文化，雖然湘菜會加入辣椒，但相對於講求麻辣的川菜，湘菜辣味適中，適合港人嘗試，例如近年攻港的「農耕記湖南土菜」剛開業一度大排長龍，估計部份港人特地到長沙品嚐美食。

正因長沙擁有強大的文化軟實力，高鐵網絡的完善拉近兩地距離，加上當地旅遊資源豐富，湘菜又較為符合港人的口味，長沙得以在眾多內地城市中突圍而出，成為港人北上的新歡。

湘菜辣味適中，適合港人嘗試。（視覺中國）

深圳成功「吸」香港消費力 長沙等城市冀分一杯羹

其實深圳近年成功「吸」香港的消費力，讓內地多個城市對香港這一塊「肥豬肉」虎視眈眈。崔定邦透露，他們希望從港人北上熱潮中分一杯羹，因此競爭相當激烈，例如長沙每隔數月便來港，向業界積極推廣當地旅遊，長沙的周邊城市因而感受到壓力。

香港嘅消費力好受到內地旅遊業歡迎，湖南省都要跑香港市場。 旅遊促進會總幹事崔定邦

同樣位於湖南的張家界也成港人新貴，西DorSi去年7月發布攻略在過去一個月突然急飆3萬觀看次數。（影片截圖）

料長沙及武漢等內地城市將成港人後花園

崔定邦補充指，內地旅遊業設有績效指標，由於接待港澳旅客屬於「境外旅客」，能夠提升接待國際旅客的經驗，進一步推動他們來港宣傳推廣。他估計距離香港只有數小時高鐵車程的城市，包括長沙、武漢、桂林及廈門等，將成為港人的後花園。

其實湖南省近年確實受到港人的歡迎，北上KOL西DorSi早前透露，去年7月發布的張家界攻略，在過去一個月突然急飆3萬觀看次數，目前累計已有53萬次。