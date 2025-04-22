衞生督察涉偷食物樣本　可自選想試食物　有被告帶酒類產品回家飲

食環署食安中心4名衛生督察，涉在訂購用作檢測的食物樣本時，故意多訂罐頭鮑魚等食物，並攤分據為己用。案件今（22日）於西九龍裁判法院開審，控方案情指，有被告曾向同事稱，他們可選擇想檢測的食物，她亦曾把紅酒帶回家飲用。案情亦顯示，廉署在各被告寓所搜查時，亦發現火腿、珍寶鮑魚、牛油松露醬、紅酒、日本米等。



認罪被告將轉作控方證人

4名不認罪被告為：陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）及李俊禧（37歲），均為食環署衞生督察，同被控一項串謀盜竊罪。他們被控於2022年1月1日至2023年3月9日期間，在香港串謀偷竊部分替食環署食安中心購買，作食物檢驗用途的食品樣本，而有關樣本是特區政府的財產。同案被告劉承軒（35歲）早前承認交替控罪盜竊罪，將轉任控方證人。

4名不認罪的衞生督察在西九龍法院受審。

檢測食物以確保符合規定

承認事實指出，食物安全中⼼是香港食物環境衞⽣署轄下的機構 ，負責確保香港的食 物安全和適宜食⽤ 。食安中⼼的風險管理科食物進 / 出⼝組 （香港及九⿓） 負責對市⾯上流通的食物進⾏不同類型的檢測 ，以確保食物符 合安全規定。於案發期間，4名被告均是隸屬進出⼝組，香港2⼩組的衞生督察。

涉案小組負責140個食物樣本

食安中心每年均會制訂食物輻射⽔平檢測項⽬，部分食物會由政府化驗所的化驗師檢測，部分食物則會由進出⼝組在辦公室內的Contamination Monitoring System（CMS）的檢測系統進⾏輻射⽔平檢測 。根據計劃，當中有140個食物樣本會由該小組購買，其中111個會交由的衛⽣督察在辦公室內以CMS系統進⾏輻射檢測。

部份樣本數量購買酒類產品

在2022年3月或4月，首被告陳映姍曾告訴其他被告，部分食物會在辦公室內以CMS系統進⾏輻射檢測，因此他們可以選擇自己想試的食物。其後陳向眾人傳閱一張歐陸食品有限公司的食品清單，並著眾人從中選擇食物樣本，最後陳一次過向進口商訂購。承認事實提及，陳曾指出會以部份樣本數量購買酒類產品，並會在家中飲用。

涉案食物達11710元

2022年4月，歐陸食品的訂貨處主管向首被告發出訂貨報價單，其後再發出6張發票，金額合共港幣11710元，款項由首被告支付。其後廉署人員拘捕各被告，並從五位被告的寓所中搜出證物，數量由8至21件不等，共計逾80件，包括芝士、日本米、鮑魚、火腿及松露醬等。

棄掉食物時需灑上臭粉

食安中心衛生總督察盧志明作供指，棄掉食物樣本時需要有衛生督察監察，同時亦會在食物上灑上臭粉，以免被其他人取走使用。棄置食物樣本亦會有丟棄記錄，包括棄掉食物的日期、時間、地點及名稱等，負責的衛生督察亦要填寫棄置理由及簽名作實。

⾼級衛⽣督察劉巧君稱會向下屬簡介食物樣本的銷毀方法。(陳蓉攝)

購入食物的兩種方法

盧續指，一般情況下會有再種方法購入食物樣本，一為直接向進口商購入，然後由衛生督察付款，其後由相關人員填表報銷，第二種方法向進口商發送食物樣本的通知，進口商會根據通知發出收據，在確認收妥樣本後，衛生督察會連同單據交由部門負責付款。

食環署食安中⼼⾼級衛⽣督察劉巧君供稱，會與下屬不定期作簡介會，亦有與下屬簡介食物樣本的銷毀方法。被告們在入職前均有完成簡介。

案件編號：WKCC2693/2024